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Почему у кошек перед ушами есть залысины: объяснение учёных

1:38
Зоосфера

Почему у кошек перед ушами есть залысины

Отсутствие меха перед ушами у кошек — это любопытная особенность, которая, как выяснилось, является результатом эволюционного процесса. По мнению американского зоолога Д. Стеллы, эта особенность играет важную роль в улучшении слуха кошек и помогает им более эффективно охотиться.

Кошка
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Эволюционное преимущество

Кошки обладают уникальной способностью слышать ультразвук, который издают грызуны — основная пища для большинства домашних кошек. Именно эти звуки помогают им ориентироваться в пространстве и находить добычу. Залысины перед ушами, как предполагает исследователь, фокусируют звуковые волны в ухе, что позволяет кошке точнее определять источник звука.

Почему только у маленьких кошек

Интересно, что "залысины" наблюдаются не только у домашних кошек, но и у других представителей семейства кошачьих, таких как рыси, оцелоты и африканские дикие кошки. Однако у крупных кошек, таких как тигры, львы и ягуары, эта особенность отсутствует. Это объясняется тем, что крупные кошки охотятся на более крупных животных, и необходимость в таком механизме, как у их меньших сородичей, им не требуется.

Важность для охоты

Для мелких кошек, таких как домашние коты, охота на грызунов требует особой точности, так как эти животные могут быть очень осторожными и быстрыми. "Залысины" помогают улучшить способность кошек точно ориентироваться в пространстве и ловить свою добычу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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