Влажный или сухой корм для кошки: что выбрать и как сочетать

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли смешивать кошачью еду: сухой и влажный корм — в чём разница

Сухие корма для животных — одни из самых популярных, так как они удобны в использовании. Однако сочные мясные консервы также любят многие кошки, ведь они не менее полезны, но имеют свои особенности. Вопрос, который часто возникает у владельцев кошек: можно ли смешивать сухой и влажный корм?

Фото: openverse.org by mmechtley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Миска с кормом и водой

Сухой корм

Преимущество сухого корма — это его простота в использовании. Достаточно насыпать корм в миску и предоставить питомцу чистую воду. Он содержит все необходимые питательные вещества, обеспечивая сбалансированное питание. Более того, такой корм способствует чистке зубов и снижает риск образования налёта.

Однако для старых или больных кошек сухой корм может быть трудным для восприятия, так как они могут испытывать проблемы с жеванием.

Влажный корм

Влажные корма содержат большое количество воды, что помогает предотвратить обезвоживание и улучшить пищеварение. Это особенно полезно для котов, склонных к запорам. Такие корма подходят животным любого возраста и менее вредны для почек.

Однако влажный корм имеет недостатки: если оставить его в миске на долгое время, он может засохнуть, и питомец не будет его есть. Кроме того, влажные корма не помогают в очищении зубов и могут привести к проблемам с дёснами и зубами.

Можно ли смешивать сухой и влажный корм

Можно кормить питомца разными кормами в разное время суток, но важно придерживаться определённых правил. Все корма должны быть одного производителя, той же линейки и одного класса, например, если корм для кошки с птицей, то и влажный корм должен быть с птицей.

Не рекомендуется смешивать сухой и влажный корм в одной миске, так как это затруднит соблюдение дозировки, а также питомец может не оценить такой рацион. Важно учитывать рекомендации ветеринара относительно выбранной диеты для вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



