Кошка с лишним весом: что делать и чем это грозит

Избыточный вес у домашних кошек — это серьёзная проблема, особенно для тех питомцев, которые живут в небольших квартирах и мало двигаются. Хоть кошечка с немного округлыми формами может быть милой, важно отличать её от кошки с лишним весом, которая не может запрыгнуть на диван или встать из положения лёжа.
Как и у людей, неправильное питание и отсутствие физической активности часто становятся причиной ожирения у кошек. Но существует и исключение — иногда лишний вес может быть результатом болезни или наследственной предрасположенности.
Особенно подвержены риску кастрированные и стерилизованные кошки, поскольку изменения в гормональном фоне могут привести к набору веса.
Лишний вес может вызвать множество проблем со здоровьем, среди которых:
Кроме того, такие кошки часто не получают удовольствия от игр и активных движений, потому что им просто трудно двигаться.
Чтобы предотвратить лишний вес у кошки, важно следить за её питанием, обеспечивать достаточную физическую активность и регулярно посещать ветеринара для контроля состояния здоровья. Забота о питомце и его физическом состоянии поможет избежать серьёзных проблем в будущем.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.