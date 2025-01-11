Кошка с лишним весом: что делать и чем это грозит

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мило или опасно: чем грозит кошке лишний вес

Избыточный вес у домашних кошек — это серьёзная проблема, особенно для тех питомцев, которые живут в небольших квартирах и мало двигаются. Хоть кошечка с немного округлыми формами может быть милой, важно отличать её от кошки с лишним весом, которая не может запрыгнуть на диван или встать из положения лёжа.

Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Манчкин

Причины лишнего веса у кошек

Как и у людей, неправильное питание и отсутствие физической активности часто становятся причиной ожирения у кошек. Но существует и исключение — иногда лишний вес может быть результатом болезни или наследственной предрасположенности.

Особенно подвержены риску кастрированные и стерилизованные кошки, поскольку изменения в гормональном фоне могут привести к набору веса.

Последствия ожирения у кошек

Лишний вес может вызвать множество проблем со здоровьем, среди которых:

Диабет,

Мочекаменная болезнь,

Сердечная, лёгочная и почечная недостаточность,

Проблемы с опорно-двигательной системой.

Кроме того, такие кошки часто не получают удовольствия от игр и активных движений, потому что им просто трудно двигаться.

Как избежать ожирения у кошки

Чтобы предотвратить лишний вес у кошки, важно следить за её питанием, обеспечивать достаточную физическую активность и регулярно посещать ветеринара для контроля состояния здоровья. Забота о питомце и его физическом состоянии поможет избежать серьёзных проблем в будущем.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



