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Почему 95% владельцев животных считают своих питомцев лучшими помощниками от стресса

2:29
Зоосфера

Опрос: 95% владельцев животных рассчитывают на своих питомцев для снятия стресса

Возвращаясь домой после тяжёлого дня, многие из нас ищут утешения в компании своих домашних любимцев. Это не удивительно: питомцы обладают уникальной способностью поддерживать нас и снижать уровень стресса. Опрос, проведённый Американской кардиологической ассоциацией показал, что 95% владельцев кошек и собак считают своих питомцев лучшими помощниками в борьбе с тревогой и стрессом.

Спящая собака
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящая собака

Питомцы как источник эмоциональной поддержки

Опрос, в котором приняли участие 1 000 владельцев домашних животных, показал, что большинство респондентов находит поддержку в своих питомцах в стрессовые моменты. Каждый седьмой участник исследования признался, что предпочитает провести время с животным, а не отвлекаться от проблем просмотром телевизора. Это ещё раз подтверждает тенденцию к выстраиванию по-настоящему семейных отношений с домашними животными.

Как питомцы помогают владельцам

По данным исследования, 69% владельцев заботятся о своих питомцах даже лучше, чем о себе. Важно отметить, что 47% опрошенных считают, что животные помогают им поддерживать активность. Наиболее популярные способы, с помощью которых питомцы помогают владельцам справляться со стрессом, включают объятия (68%), смех, который они вызывают (67%), и ощущение компании (61%).

Питомцы на работе

Интересно, что 70% трудоустроенных владельцев животных сообщили, что были бы счастливее и продуктивнее, если бы могли работать рядом с питомцами. Это желание наиболее часто выражают владельцы кошек и собак в возрасте до 40 лет (75%).

Психологическое и физическое здоровье с питомцем

С научной точки зрения, наличие домашнего животного снижает уровень стресса, улучшает физическую форму, а также способствует снижению кровяного давления, уровней холестерина и сахара в крови. Питомцы оказывают положительное влияние на общее ощущение счастья и благополучия.

Хотя основная причина заведения питомца — это желание подарить ему любящий дом, домашние животные могут принести значительные преимущества для психического и физического здоровья владельцев.

Уточнения

Дома́шние люби́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Дмитрий Тезнев
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