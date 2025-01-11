Почему 95% владельцев животных считают своих питомцев лучшими помощниками от стресса

Возвращаясь домой после тяжёлого дня, многие из нас ищут утешения в компании своих домашних любимцев. Это не удивительно: питомцы обладают уникальной способностью поддерживать нас и снижать уровень стресса. Опрос, проведённый Американской кардиологической ассоциацией показал, что 95% владельцев кошек и собак считают своих питомцев лучшими помощниками в борьбе с тревогой и стрессом.
Питомцы как источник эмоциональной поддержки
Опрос, в котором приняли участие 1 000 владельцев домашних животных, показал, что большинство респондентов находит поддержку в своих питомцах в стрессовые моменты. Каждый седьмой участник исследования признался, что предпочитает провести время с животным, а не отвлекаться от проблем просмотром телевизора. Это ещё раз подтверждает тенденцию к выстраиванию по-настоящему семейных отношений с домашними животными.
Как питомцы помогают владельцам
По данным исследования, 69% владельцев заботятся о своих питомцах даже лучше, чем о себе. Важно отметить, что 47% опрошенных считают, что животные помогают им поддерживать активность. Наиболее популярные способы, с помощью которых питомцы помогают владельцам справляться со стрессом, включают объятия (68%), смех, который они вызывают (67%), и ощущение компании (61%).
Питомцы на работе
Интересно, что 70% трудоустроенных владельцев животных сообщили, что были бы счастливее и продуктивнее, если бы могли работать рядом с питомцами. Это желание наиболее часто выражают владельцы кошек и собак в возрасте до 40 лет (75%).
Психологическое и физическое здоровье с питомцем
С научной точки зрения, наличие домашнего животного снижает уровень стресса, улучшает физическую форму, а также способствует снижению кровяного давления, уровней холестерина и сахара в крови. Питомцы оказывают положительное влияние на общее ощущение счастья и благополучия.
Хотя основная причина заведения питомца — это желание подарить ему любящий дом, домашние животные могут принести значительные преимущества для психического и физического здоровья владельцев.
Дома́шние люби́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
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