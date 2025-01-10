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Влияние питомцев на жизнь владельцев: исследование раскрывает интересные факты

2:36
Зоосфера

Домашние питомцы оказывают на нас гораздо большее влияние, чем мы иногда осознаём. Согласно исследованию, проведённому онлайн-изданием The Wildest, 78% владельцев животных признаются, что используют своих питомцев как оправдание для отмены встреч и других планов. Это подтверждает, насколько сильно животные влияют на повседневную жизнь своих владельцев.

Собака
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Интересные выводы исследования

  1. Популярность домашних питомцев
    Собаки продолжают оставаться любимыми питомцами: 88% респондентов заявили, что являются владельцами собак, в то время как только 12% владеют кошками.

  2. Как владельцы воспринимают своих питомцев
    67% опрошенных гордо называют себя "родителями" своих питомцев в повседневных разговорах, в то время как 22% делают это, но чувствуют себя немного неловко, а 12% категорически отказываются от такого обозначения.

  3. Процесс ухода за питомцами
    67% владельцев домашних животных ежедневно проводят процедуры ухода за ними, в то время как 41% устраивают своим питомцам ванну каждый раз, когда те заметно испачкаются. 36% делают это хотя бы раз в месяц.

  4. Питомцы как причина отмены планов
    78% респондентов используют своих питомцев как оправдание для отмены встреч. Это подтверждает, как сильно животные могут стать частью личных решений владельцев, в том числе в отказах от светских мероприятий.

  5. Отпуск с питомцем
    При путешествиях 37% респондентов всегда берут своих питомцев с собой в отпуск, а 46% оставляют их с друзьями или родственниками. 12% пользуются услугами зоогостиниц, а 3% оставляют питомцев дома на время поездки.

  6. Популярные типы отдыха с питомцами
    38% владельцев предпочитают активный отдых внутри страны, 36% хотят отправиться с питомцами на море, озеро или реку, и только 6% выбирают отдых за границей.

Влияние питомцев на нашу жизнь

Домашние животные становятся важными членами семьи, и их присутствие или потребности могут существенно повлиять на повседневные решения. Использование питомцев в качестве причины для отмены планов — это лишь одно из проявлений того, как сильно они могут влиять на свою семью.

Уточнения

Дома́шние люби́мцы - термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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