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10 удивительных фактов об ушах вашей собаки

3:26
Зоосфера

10 интересных фактов об ушах вашей собаки

Уши собак бывают разных форм и размеров, от вислых до стоячих, и все они играют важную роль не только в слухе, но и в выражении эмоций. Давайте узнаем несколько забавных фактов о том, как работают уши вашего питомца.

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

1. В ушах находится множество мышц
Уши собак имеют не менее 18 мышц, которые позволяют животным наклонять, поднимать и поворачивать их. Это помогает собакам улавливать звуки с разных сторон, улучшая их слуховые способности.

2. У собак длинный и узкий слуховой проход
В отличие от людей, у собак слуховой канал длинный и узкий. Он изгибается почти на 90 градусов по мере продвижения к более глубоким частям уха, что способствует лучшему улавливанию звуков.

3. У вислоухих собак может быть больше проблем с ушами
Собаки с висячими ушами, такие как бассет-хаунды, склонны к большему числу проблем с ушами и инфекциям, по сравнению с другими породами. Это также относится к собакам с обрезанными ушами.

4. Собаки слышат почти вчетверо лучше, чем люди
Диапазон слуха собак составляет от 67 Гц до 45 000 Гц, в то время как у людей — от 20 Гц до 20 000 Гц. Это означает, что собаки могут улавливать звуки, которые мы не способны слышать.

5. У них более высокая частота слуха, чем у людей
Собаки способны слышать звуки более высокой частоты, чем люди. Например, они могут улавливать звуки от пылесосов или ультразвуковых свистков, которые не слышны человеческому уху.

6. Собаки используют уши для выражения эмоций
Уши собак могут многое рассказать о их настроении. Прямые уши, направленные вперёд, говорят о заинтересованности, слегка оттянутые назад — о дружелюбии, а уши, плотно прижатые к голове, свидетельствуют о страхе или робости.

7. Уши могут двигаться независимо друг от друга
Собаки могут поворачивать, наклонять и поднимать уши по очереди, что помогает им лучше ориентироваться в окружающем звуковом пространстве.

8. Слуховой канал имеет L-образную форму
Слуховой канал собаки идёт вертикально, а затем разворачивается почти на 90 градусов по горизонтали. Это делает осмотр ушей более сложным и предрасполагает к различным ушным заболеваниям, таким как инфекции или паразиты.

9. У бладхаундов самые длинные уши
Бладхаунд по имени Тиггер из Сент-Джозефа, штат Иллинойс, имеет уши длиной 35 и 34 см, что сделало его обладателем рекорда в Книге рекордов Гиннесса. Длинные уши помогают направлять запахи к чувствительному нюху этих собак.

10. Собаки могут носить слуховые аппараты
Собаки с потерей слуха могут носить слуховые аппараты, которые разрабатываются в университете Цинциннати. Это помогает им улучшить качество жизни и восстанавливать слух.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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