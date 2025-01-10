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Городские собаки и зима: зачем им обувь

1:30
Зоосфера » Собаки

Суровая зима заставляет многих владельцев собак задуматься: а нужна ли обувь для их питомца? Давайте разберёмся, действительно ли она необходима в разных условиях.

Стерилизованная бездомная собака
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стерилизованная бездомная собака

Зимние прогулки: защита или лишняя трата

Большинство собак хорошо адаптированы к прогулкам по снегу. Их лапы снабжены природной защитой: плотные подушечки и шерсть между пальцев помогают сохранять тепло и предотвращают травмы.

Однако у городских собак всё иначе. Дороги и тротуары зимой посыпают солью и химическими реагентами. Эти вещества могут вызвать раздражение, трещины на коже или даже аллергию. Поэтому для питомцев, живущих в городе, обувь становится не просто модным аксессуаром, а важным средством защиты от дискомфорта и травм.

Летняя жара: скрытая угроза

Может показаться, что обувь нужна только зимой, но это заблуждение. Летом асфальт и песок под палящим солнцем нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам лап у собак. Это особенно важно для жителей жарких регионов. Обувь помогает сохранить здоровье лап даже в самые знойные дни.

Как правильно выбрать обувь

Подбирайте обувь, которая:

  • Плотно прилегает к лапам, но не натирает.
  • Изготовлена из дышащих материалов.
  • Устойчива к внешним условиям: холоду, жаре или влаге.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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