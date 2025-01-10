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3 способа помочь питомцу в период линьки и уменьшить выпадение шерсти

2:04
Зоосфера

Как помочь питомцу в период линьки: 3 совета для облегчения процесса

Линька — это естественный процесс, который происходит дважды в год, обычно весной и осенью. В этот период шерсть вашего питомца активно выпадает, а ваш дом может превратиться в настоящий «ковёр» из пушистиков. Чтобы сделать этот процесс легче и для вашего питомца, и для вас, стоит следовать нескольким простым рекомендациям.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

1. Регулярное вычёсывание

Одним из главных способов уменьшить количество выпавшей шерсти является регулярное вычёсывание. Для этого можно использовать специальные инструменты, такие как щётки, перчатки или фурминаторы. Выбор подходящего инструмента зависит от типа шерсти вашего питомца. Например, собакам и кошкам с длинной шерстью нужно вычёсывать шерсть каждый день, а короткошёрстным — несколько раз в неделю. Это поможет избежать образования колтунов и значительно снизит количество выпавшей шерсти в вашем доме.

2. Купание

Купание вашего питомца в период линьки также будет полезным. Оно помогает удалить отмершие волоски, что снижает количество шерсти, которую питомец теряет в процессе линьки. Оптимальный интервал между купаниями — 21-28 дней, в зависимости от состояния шерсти вашего друга и его индивидуальных потребностей. Купание также помогает поддерживать шерсть в хорошем состоянии и снижает уровень стресса у питомца.

3. Правильное питание

Не забывайте следить за питанием вашего питомца, особенно в период линьки. Недостаток витаминов и минералов может привести к более интенсивному выпадению шерсти и даже к другим проблемам с кожей и шерстью. Обеспечьте своего любимца достаточным количеством Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, биотином, цинком и витаминами группы B, которые поддержат здоровье шерсти и кожи.

Уточнения

Ли́нька - процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

Автор Дмитрий Тезнев
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