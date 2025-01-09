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Как игрунки используют звуки для обращения к своим сородичам

1:53
Зоосфера

Игрунки дают сородичам имена: новое открытие в мире животных

Игрунки, маленькие приматы из Южной Америки, оказались более развитыми в общении, чем предполагали учёные. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что эти животные способны использовать уникальные звуки, которые можно считать аналогами "имён". Открытие было сделано группой учёных из Еврейского университета в Израиле, которые исследовали вокализацию игрунков.

Животное тамарин
Фото: flickr.com by Kevin Barret, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Животное тамарин

Удивительная способность к индивидуализированному общению

В ходе эксперимента, который проводился в помещении с барьером, ограничивающим видимость между животными, игрунки начали издавать характерные звуки, известные как "фи". Эти звуки использовались для обращения к конкретным особям своей группы, помогая им поддерживать связь несмотря на физическое разделение. Такое индивидуализированное общение ранее наблюдалось только у людей и некоторых высокоразвивающихся животных, например, дельфинов и слонов.

Важность открытия для науки

Это открытие подчёркивает удивительную сложность коммуникации среди приматов и их способность к индивидуализированным вызовам. Способность игрунков использовать вокализации для обращения к отдельным членам группы говорит о гибкости их коммуникационных навыков. Эти приматы становятся одними из самых интересных коммуникаторов в животном мире.

Новые перспективы в изучении языка

Это открытие открывает новые перспективы для изучения эволюции языка и социальных взаимодействий. Оно подтверждает, что даже небольшие приматы способны к удивительно сложным формам общения, что значительно расширяет наше понимание когнитивных способностей животных.

Уточнения

Игрунко́вые - семейство приматов, относящееся к широконосым обезьянам Нового Света.

Автор Дмитрий Тезнев
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