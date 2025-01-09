Психологические преимущества общения с кошкой

Снижает давление и уменьшает стресс: как кошки помогают своему хозяину

Кошки - это не только независимые и порой загадочные существа, но и верные спутники, способные приносить множество положительных эффектов своим владельцам. Возможно, вы уже замечали, как общение с котом помогает снять напряжение и заставляет чувствовать себя лучше. Подтверждение этим наблюдениям нашли учёные.

Фото: flickr.com by Николас Титков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сфинкс

Как кошки помогают нам справляться с эмоциональными проблемами

Исследования показывают, что 84% владельцев домашних животных отмечают положительное влияние своих питомцев на психическое здоровье. Две трети опрошенных считают, что животные помогают им мыслить более позитивно.

Доктор Говард Лю, психиатр, утверждает, что кошки могут стать важным источником социальной поддержки, особенно для людей с тревожными расстройствами, депрессией или аутизмом. Они оказывают неоценимую эмоциональную помощь, способствуя улучшению психоэмоционального состояния хозяев.

Снижение артериального давления и стресса

Простое поглаживание кошки может оказывать удивительное воздействие на ваше самочувствие. Взаимодействие с питомцем снижает уровень кортизола — гормона стресса, и стимулирует выработку окситоцина, который называют "гормоном любви". Это приводит к снижению артериального давления и улучшению общего состояния организма.

Помогают установить распорядок дня

Когда психическое состояние затрудняет выполнение даже простых ежедневных дел, таких как подъем с кровати или приготовление еды, кошка может стать важным стимулом для восстановления нормального распорядка. Питомец нуждается в регулярном кормлении и внимании, что помогает хозяевам придерживаться определённого графика.

Кроме того, игра с кошкой не только развлекает, но и помогает отвлечься от негативных мыслей, снижая уровень тревожности и депрессии.

Борьба с одиночеством

Одиночество — это серьёзная проблема, оказывающая влияние на психическое и физическое здоровье. Кошка в доме может создать ощущение связи и принадлежности, помогая хозяевам чувствовать себя менее одинокими и более вовлечёнными в мир вокруг.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



