Влияние наказаний на поведение кошек: мифы и реальность

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки давно перестали быть просто охотниками на мышей — их заводят ради удовольствия и душевного комфорта. Однако порой их поведение становится настоящим испытанием для хозяев. Скверный характер и независимость питомца могут привести к раздражению, а иногда — к попыткам наказать животное.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Коты

Но эксперты единогласно утверждают: наказывать кошек нельзя. Такое поведение не только не решит проблему, но и усугубит её. Вместо этого правильнее использовать голос и уважительное отношение.

Почему наказание не работает

Нулевая эффективность

Чтобы наказание имело хоть какой-то смысл, кошку нужно застать на месте "преступления". Если прошло хотя бы немного времени, животное уже не свяжет ваше наказание с собственным поступком. В результате питомец будет чувствовать только страх, не понимая, за что его наказали.

Испорченные отношения

Чем строже хозяин, тем меньше доверия испытывает кошка. В результате питомец начнёт избегать человека: не будет подходить на руки, уходить от миски, если хозяин рядом, и вообще стараться держаться подальше. Постоянное напряжение в отношениях делает кошку несчастной, а её поведение становится ещё менее управляемым.

Проблемы с поведением

Хотя эксперты уверяют, что кошки не склонны к мести, владельцы нередко сталкиваются с обратным. Обмоченная одежда, испорченные вещи — всё это может быть не только следствием конфликта, но и результатом других факторов, таких как стресс, грязный лоток или гормональные изменения.

Как правильно реагировать

Лучший способ повлиять на кошку — это голос. Чёткие команды, произнесённые спокойным, но твёрдым тоном, помогут питомцу понять, что от него требуется. А ещё важно устранять причины нежелательного поведения: следить за чистотой лотка, режимом кормления и эмоциональным состоянием животного.

Наказание кошек не только бесполезно, но и вредно. Строить отношения с питомцем нужно на доверии и уважении. Это залог спокойной жизни как для кошки, так и для её хозяина.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

