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Риск ожирения у стерилизованных кошек: как его избежать

Зоосфера

Стерилизация кошки — это не только гуманная мера, но и способ предотвратить множество проблем со здоровьем питомца. После операции кошка становится спокойнее, снижается риск заболеваний репродуктивной системы, и отпадает необходимость в использовании гормональных препаратов. Однако важно обеспечить правильный уход за питомцем, особенно в первые дни после процедуры.

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Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Уход за кошкой после операции

Дайте питомцу отдохнуть.

После возвращения домой оставьте кошку в покое, пока она полностью не выйдет из наркоза. Создайте для неё удобное и тёплое место на полу, вдали от сквозняков.

Ограничьте питание и питьё.

Даже если кошка быстро придёт в себя, не давайте ей много еды и воды в первые часы. К привычному рациону можно возвращаться только на следующий день.

Корректируйте рацион.

После операции важно кормить кошку продуктами, богатыми железом. Исключите из меню крупы, жирное мясо, молочные продукты и сырую рыбу.

Соблюдайте рекомендации ветеринара.

Следите за состоянием шва — он должен оставаться сухим и чистым. При появлении выделений или признаков воспаления немедленно обратитесь к врачу.

Учитывайте долгосрочные риски.

После стерилизации у кошек может увеличиться вероятность таких заболеваний, как цистит. Также нарушение режима питания может привести к ожирению, что, в свою очередь, грозит проблемами с сердцем, печенью и суставами.

Как избежать осложнений

Для предотвращения возможных проблем посоветуйтесь с ветеринаром относительно оптимальной диеты и режима ухода. Это поможет поддерживать здоровье и активность вашего питомца на долгие годы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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