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Кошки, которые лечат: влияние питомцев на здоровье

Зоосфера

На первый взгляд независимые, кошки могут стать не только преданными спутниками, но и важным источником эмоциональной поддержки. Возможно, вы сами замечали, как общение с котом помогает снять напряжение, расслабиться и почувствовать себя лучше. Это не просто ощущение — многочисленные исследования подтверждают, что кошки положительно влияют на психическое здоровье своих хозяев.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Как кошки помогают справляться с трудностями

Снижают стресс и артериальное давление

Простое поглаживание кошки оказывает удивительное воздействие на организм. Исследования показывают, что взаимодействие с питомцем снижает уровень кортизола (гормона стресса) и повышает выработку окситоцина, известного как "гормон любви". В результате артериальное давление стабилизируется, а общее состояние улучшается.

Улучшают распорядок дня

Если вам сложно справляться с повседневными задачами, заведите кота. Его потребности — регулярное кормление, внимание, уход — помогут установить распорядок дня и придерживаться его. Забота о питомце отвлекает от негативных мыслей, поднимает настроение и помогает справляться с тревогой и депрессией.

Снижают чувство одиночества

Одиночество может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье. Присутствие кошки в доме создаёт ощущение связи и принадлежности. Хозяева питомцев чувствуют себя менее одинокими и более связанными с окружающим миром.

Подтверждение от учёных

Недавние исследования показали, что 84% владельцев домашних животных отмечают положительное влияние своих питомцев на психическое здоровье. А две трети из них считают, что кошки помогают мыслить более позитивно.

По словам доктора Говарда Лю, психиатра, кошки становятся важной социальной поддержкой для людей с тревожными расстройствами, депрессией или даже аутизмом.

Кошки — это не только милые пушистые создания, но и настоящие помощники в борьбе с внутренними переживаниями. Они снимают стресс, дарят радость и помогают справляться с трудностями. Если вы хотите улучшить своё эмоциональное состояние, заведите кота — и вы почувствуете разницу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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