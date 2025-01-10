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Простые шаги, чтобы кошка захотела жить с вами

1:58
Зоосфера

Не каждая бездомная кошка готова сразу довериться человеку, даже если он регулярно её подкармливает. Если вы хотите приютить такого питомца, первым делом нужно завоевать его доверие. Это может быть непросто, но есть несколько проверенных приёмов, которые помогут превратить осторожного уличного кота в вашего самого преданного друга.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Как подружиться с кошкой

Не спешите брать её на руки.

Уличная кошка, привыкшая выживать в суровых условиях, может воспринять ваши действия как угрозу и отреагировать агрессивно. Дайте ей время привыкнуть к вашему присутствию.

Кормите кошку регулярно.

Если животное прибилось к вашему дому или даче, начните подкармливать его в одно и то же время. Постоянный режим создаёт у кошки приятные ассоциации с вами.

Избегайте резких движений.

Не шумите и не кричите, чтобы не напугать кошку. Дайте ей почувствовать себя в безопасности рядом с вами.

Сделайте её пребывание у вас комфортным.

Помимо еды, предложите кошке игрушки, удобное место для отдыха или укрытие от непогоды. Это привлечёт её внимание и покажет, что рядом с вами безопасно и приятно.

Уважайте границы.

Не пытайтесь схватить кошку, если она ещё не позволяет себя гладить. Преждевременные попытки переместить её в переноску могут отпугнуть животное. Дайте ей время и пространство, чтобы привыкнуть к вам.
Важно помнить, что уличная кошка может и вовсе не захотеть менять привычный образ жизни. Если вы заметили, что она избегает контакта, постарайтесь создать для неё безопасное укрытие на улице.

Подружиться с уличной кошкой требует терпения и внимания. Но результат стоит того: когда животное почувствует вашу заботу, оно станет верным и преданным другом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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