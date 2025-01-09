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Как уберечь лапки собак и кошек от соли в зимний период

2:00
Зоосфера

Как защитить лапки питомца от солей на дорогах зимой

Зимой многие владельцы домашних животных сталкиваются с проблемой, когда их питомцы страдают от солей, которые рассыпают на дорогах для борьбы с гололёдом. Эти вещества, попадая на лапки собак и кошек, могут вызывать сухость, трещины и болезненные ощущения.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Почему соли опасны для лап домашних животных

Соль на дорогах действует на кожу животных так же, как на обувь человека — вызывает сухость и повреждения. Однако в отличие от обуви, лапки питомцев чувствуют боль. Солевые растворы обезвоживают кожу на подушечках лап, что приводит к растрескиванию и раздражению. Это может вызывать зуд, дискомфорт и даже болезненные ощущения. Особенно уязвимы места между пальцами, где кожа мягче и тоньше.

Как защитить лапки питомцев

  • Обувь для животных

    Специальные защитные ботинки для собак и кошек помогут избежать контакта лап с химическими веществами. Такие товары можно найти в зоомагазинах, а если вам хочется, можно сделать обувь самостоятельно из водоотталкивающих материалов.

  • Воск для лап

    Другой способ защиты — использование специального воска для лап. Эти составы наносятся на подушечки лап и между пальцами, создавая защитную водоотталкивающую плёнку, которая предотвращает попадание соли.

  • Регулярная очистка лап

    После прогулки важно тщательно промывать лапки питомца тёплой водой, чтобы смыть остатки соли и предотвратить раздражение кожи.

Дополнительные меры

Если ваш питомец часто выходит на улицу в зимнее время, стоит также обратить внимание на его реакцию после прогулки. Если он часто жалуется на боль, необходимо использовать дополнительные средства защиты и внимательно следить за состоянием кожи на лапах.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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