Почему собака отказывается от еды: возможные причины

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собака отказывается от еды

Потеря аппетита у вашего питомца может быть вызвана заболеванием или травмой полости рта. Например, это происходит при воспалении десен, кариесе или ране в ротовой полости.

Фото: flickr.com by Армейская медицина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветклиника

Кроме того, собаки часто отказываются от еды, если находятся в состоянии сильного стресса. Часто домашние животные не хотят есть, когда их тревожит переезд, смена обстановки, громкий шум или смена хозяина.

Причиной отказа собаки от еды может быть любая боль или дискомфорт у собаки. Поэтому важно своевременно реагировать на ситуацию.

Что делать, если ваша собака отказывается от еды

Если ваш питомец не ест и не пьет, как можно скорее обратитесь к ветеринару. Отказ от еды или воды может быстро привести к обезвоживанию животного и угрозе его жизни.

Если собака не ела более 24 часов и испытывает рвоту, диарею и другие явные функциональные расстройства, следует немедленно обратиться к ветеринару. Здесь велика вероятность отравления животных.

Кроме того, сам факт отказа от еды может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Поэтому важно отвезти животное на осмотр к ветеринару и провести диагностику.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



