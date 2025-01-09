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Эксперт оценил рост стоимости корма для домашних животных в 2025 году

Зоосфера

Корма для домашних животных в 2024 году стали значительно дороже в связи с подготовкой к обязательной маркировке продукции. Об этом сообщил Григорий Балагуров, директор фонда по охране качества продуктов питания и упаковки "Закон и здоровье". Он также отметил, что в дальнейшем ожидается продолжение роста цен.

Сухой корм
Фото: flickr. com by Anne Hornyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сухой корм

С начала 2024 года стоимость кормов для домашних животных увеличилась более чем на 30%, а в сегменте премиум-класса цена на некоторые товары возросла до 80%, добавил эксперт.

В конце декабря прошлого года самые высокие цены на корма для кошек и собак фиксировались в специализированных зоомагазинах, тогда как самые доступные варианты можно было найти в обычных магазинах. Стоимость несоциализированных кормов для домашних питомцев в России колебалась в пределах от 300 до 700 рублей за килограмм, сообщили в фонде.

Эксперт также предсказал, что в 2025 году цены на корма для домашних животных будут продолжать расти. Он предположил, что при сохранении текущей ключевой ставки Центробанка и реализации планов по введению обязательной маркировки, а также влияния других факторов, стоимость кормов может увеличиться на 25-30%.

Уточнения

Центра́льный банк — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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