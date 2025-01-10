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Как температура воздуха влияет на гнездование? Новое исследование привычек птиц

1:31
Зоосфера

Изучение гнездования

Ученые изучили это и выяснили, что когда бывают короткие периоды очень холодной или очень жаркой погоды, многие птичьи гнезда выходят из строя.

Птица гага
Фото: commons.wikimedia.org by Timin Ilya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Птица гага

Они изучили 300 000 записей о птицах из проекта NestWatch в период с 1995 по 2020 год. Ученые обнаружили, что у 16 из 24 видов птиц было меньше детенышей, которые выживали, когда становилось очень холодно во время гнездования, а у 11 из 24 было меньше детенышей, выживающих во время жары.

Птицы, которые ловят насекомых во время полета, страдают больше всего, потому что похолодание сокращает количество насекомых, доступных для их еды. Когда слишком холодно, взрослые птицы могут уйти в поисках более теплых мест, оставляя яйца и малышей одних на холоде.

Трудности птенцов

Птенцы страдают сильнее всего, потому что они не могут контролировать температуру собственного тела и очень быстро растут в первые недели жизни. Если из-за холода насекомых будет меньше, птенцы могут не выжить.

Исследователи также изучили данные о погоде за 100 лет и увидели, что в целом становится теплее, хотя нет четкой закономерности в сроках экстремальной погоды. Такое изменение погоды может иметь серьезные последствия для здоровья и выживания птиц.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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