Уникальные способности: учёные выяснили, как кошки понимают друг друга

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Зоосфера

Люди зачастую не осознают, как кошки общаются между собой с помощью мяуканья. Кошки обладают выдающейся способностью взаимодействовать через три главных метода: язык тела, вокальные сигналы и обоняние.

Чёрный кот
Фото: commons.wikimedia.org by Iban Torras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чёрный кот

Язык тела является одним из ключевых способов передачи информации у кошек. Хвост играет важную роль в выражении их эмоций. Например, если хвост колеблется из стороны в сторону, это может свидетельствовать о любопытстве или, наоборот, о раздражении — в зависимости от скорости его движения.

Вокальные сигналы также служат эффективным средством выражения чувств. Кошки мурлыкают, мяукают или шипят для демонстрации своих эмоциональных состояний. Например, громкое мурлыканье может указывать на страх или тревогу, в то время как тихое мурлыканье говорит о расслабленности и удовлетворении.

Запахи играют незаменимую роль в коммуникации между кошками. Специальные железы на шее, лбу и подбородке выделяют феромоны, которые кошки обмениваются, прикасаясь друг к другу. Эти химические вещества передают информацию о чувствах и эмоциях, как положительных, так и отрицательных, которые доступны только другим кошкам, но остаются незамеченными для человека.

Уточнения

Феромо́ны — собирательное название веществ — продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных, обеспечивающих коммуникацию между особями одного вида.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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