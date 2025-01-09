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Проскальзывает в нос и глаза: ученые подняли тревогу после нашествия человекоядной мухи-убийцы

2:14
Зоосфера

Органы здравоохранения Техаса вновь привлекли внимание к серьезной угрозе. На одном из коровьих хозяйств были найдены личинки, отложенные мухой-убийцей. Существует угроза, что данные паразиты способны стать причиной опасных инфекций, которые могут угрожать как домашнему скоту, так и дикой природе, а также представлять опасность для людей.

Поросята на ферме
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поросята на ферме

Эта муха, известная как Cochliomyia hominivorax и прозванная "людоед", была практически истреблена в США около 60 лет назад. Однако в последнее время она начала двигаться на север, выходя из эндемичных районов Карибского моря и Южной Америки. Паразит несёт в себе серьёзную опасность, так как его личинки питаются тканями живых животных, что может привести к тяжелым инфекциям и даже гибели.

В ноябре 2023 года проездом в мексиканском штате Чьяпас была обнаружена муха-убийца, что вызывает большие опасения. Учитывая, как быстро эти мухи распространяются через зараженный скот и способны откладывать до 3000 яиц в течение своей жизни, власти предполагают вероятность масштабного нашествия на территорию США.

Муха особенно привлекается запахом открытых ран или естественных отверстий у теплокровных животных. Самка откладывает яйца в язвах, ноздрях, глазах или ротовой полости. Вылупившиеся личинки проникают в мягкие ткани, питаются ими и вызывают гниение. После нескольких дней они падают на землю, где окукливаются и превращаются во взрослых мух. В результате у крупных животных, таких как коровы, может произойти внезапная смерть в течение короткого времени.

Ветеринарные службы Техаса настоятельно рекомендуют жителям южных районов внимательно следить за состоянием своих животных, а также дикой природы. Признаки заражения мухой-убийцей включают в себя раздражение, вялость, потерю аппетита и запах разлагающегося мяса. В случае выявления подозрительных случаев важно немедленно уведомить соответствующие органы.

Уточнения

Теха́с — штат на юге США. Занимает 2-е место по территории в США (696 241 км²) после Аляски, 2-е место после Калифорнии по численности населения (29 183 290 человек по итогам переписи населения США 2020 года) и по ВРП.

Теха́с — штат на юге США. Занимает 2-е место по территории в США (696 241 км²) после Аляски, 2-е место после Калифорнии по численности населения (29 183 290 человек по итогам переписи населения США 2020 года) и по ВРП.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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