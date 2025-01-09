Почему кошки трутся о ноги и перебирают лапами? Названы основные причины

Почему кошки трутся о ноги

1. Привлечение внимания: кошка может тереться о вас, чтобы привлечь ваше внимание. Это своего рода способ общения — она показывает, что хочет вашего общества или взаимодействия.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

2. Маркировка территории: у кошек есть специальные железы на морде, которыми они оставляют свои феромоны на окружающих предметах и людях. Когда кошка трётся о вашу ногу, она оставляет на ней свой запах, тем самым обозначая вас как "своего".

3. Выражение доверия и привязанности: если кошка позволяет вам гладить её при этом, то это знак того, что она чувствует себя комфортно рядом с вами и доверяет вам.

4. Проявление чувств: в такие моменты кошка часто мурлычет, показывая своё удовольствие от контакта. Это говорит о том, что она ощущает себя в безопасности и испытывает положительные эмоции.

Почему кошки перебирают лапами

1. Инстинктивное поведение: многие взрослые кошки сохраняют детские инстинкты, полученные ещё в период вскармливания молоком матери. Котята мнут лапками грудь мамы, стимулируя выделение молока. Этот рефлекс остаётся у многих кошек даже во взрослом состоянии, особенно когда им нужно успокоиться или расслабиться.

2. Расслабляющее воздействие: перебирая лапами мягкую поверхность, будь то плед, подушка или даже ваша рука, кошка получает удовольствие и расслабляется. Это помогает снять стресс и создать ощущение комфорта.

3. Физическая активность: для некоторых кошек такое поведение также является способом разминки и поддержания мышечного тонуса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



