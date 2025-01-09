Псевдоволонтёры из Казани поселили животных в грязную бетонную клетку без еды и воды

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Казани защитники животных, привлекающие пожертвования, поместили кошек и собак в кладовку без еды и воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Махдикарими 70, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Приют для животных

Жители обнаружили животных в грязи в бетонной клетке, арендованной зоозащитниками, которые собирали деньги на помощь бездомным животным, но не обеспечивали им ни должный уход ни питание. Горожане считают, что часть средств была присвоена волонтёрами.

"Вопросов много, ответов мало, но эти псевдоволонтёры не понимают, похоже, что они делают только хуже, а не лучше животным. Какая у них вообще была цель — непонятно", — пишет автор публикации.

Помещение было закрыто, его открыли только после звонка арендаторов. Животных переместили в автомобиль и пообещали очистить кладовку.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



