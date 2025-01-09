В МЧС России рассказали о пушистых стражах спокойствия

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В пожарно-спасательных подразделениях России служат не только люди, но и множество животных — от кошек и собак до белок и черепах. Все они помогают спасателям справляться с эмоциональным напряжением после тяжёлых вызовов.

Фото: Канал t.me/mchs_official by Скриншот видео канала t.me/mchs_official, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Среди хвостатых сотрудников особое место занимает отряд "Семёнычи", названный в честь кота-пожарного из Тюмени по имени Семён. Изначально это был исключительно кошачий отряд, но со временем к нему присоединились и другие животные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Одним из самых известных четвероногих спасателей стал московский кот Толик, который в конце прошлого года получил первое специальное звание. Кот служит в 89-й пожарной части, участвует в построениях караулов и провожает пожарных на выезды.

"Сейчас в частях МЧС России служат более 300 котов, собак. Есть даже белки, рыбки, черепахи. Они выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов", — отметили в Департаменте информационной политики МЧС России.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



