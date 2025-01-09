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В Канаде хозяева раскормили собаку, а потом решили её усыпить, потому что она слишком толстая

1:07
Зоосфера

В Канаде хозяева золотистого ретривера по кличке Кай сначала откормили его до 78 кг, а затем решили, что он слишком растолстел, и обратились в ветеринарную клинику, чтобы усыпить питомца.

Голден ретривер
Фото: Канал t.me/pitomcy_vetandlife by Скриншот канала t.me/pitomcy_vetandlife, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голден ретривер

Но сердобольный ветеринар не стал этого делать и передал собаку волонтёрам. Зоозащитница по имени Пэм поставила перед собой цель помочь Каю похудеть, чтобы он снова мог жить полноценной жизнью.

Состояние собаки было ужасным: она с трудом передвигалась и через каждые 5-10 шагов ложилась отдыхать. Чтобы подняться на крыльцо дома, ей потребовалось 20 минут.

Но Кай проявил железную волю. Он начал усердно тренироваться под руководством зоозащитницы и вскоре смог самостоятельно забираться на кровать, залезать в машину и подниматься по лестнице.

Через некоторое время он снова научился бегать, а спустя год тренировок пёс сбросил 45 кг и почувствовал себя намного лучше. А Пэм настолько привязалась к Каю, что решила оставить его у себя.

Уточнения

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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