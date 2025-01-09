В Канаде хозяева раскормили собаку, а потом решили её усыпить, потому что она слишком толстая

В Канаде хозяева золотистого ретривера по кличке Кай сначала откормили его до 78 кг, а затем решили, что он слишком растолстел, и обратились в ветеринарную клинику, чтобы усыпить питомца.
Но сердобольный ветеринар не стал этого делать и передал собаку волонтёрам. Зоозащитница по имени Пэм поставила перед собой цель помочь Каю похудеть, чтобы он снова мог жить полноценной жизнью.
Состояние собаки было ужасным: она с трудом передвигалась и через каждые 5-10 шагов ложилась отдыхать. Чтобы подняться на крыльцо дома, ей потребовалось 20 минут.
Но Кай проявил железную волю. Он начал усердно тренироваться под руководством зоозащитницы и вскоре смог самостоятельно забираться на кровать, залезать в машину и подниматься по лестнице.
Через некоторое время он снова научился бегать, а спустя год тренировок пёс сбросил 45 кг и почувствовал себя намного лучше. А Пэм настолько привязалась к Каю, что решила оставить его у себя.
Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.
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