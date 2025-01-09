Могут ли кота отправить на липосакцию и почему толстяков не берут в книгу рекордов Гиннесса

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В исключительных случаях, когда другие методы борьбы с ожирением не дают результатов, а избыточный вес начинает угрожать здоровью, ветеринары могут рекомендовать проведение липосакции у кошек и собак.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстый кот

Например, такая операция может быть показана, если у животного диагностированы диабет или заболевания суставов, и обычные диеты и физические нагрузки не могут справиться с лишним весом.

— Средняя стоимость липосакции составляет от 30 до 100 тысяч рублей.

Кстати, в Книге рекордов Гиннесса принципиально не регистрируют кошек с избыточным весом. Это делается для того, чтобы у владельцев не возникало желания откармливать своих питомцев ради славы. Напротив, составители справочника призывают соблюдать нормы кормления, чтобы животные были здоровы и не набирали лишний вес.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



