Могут ли кота отправить на липосакцию и почему толстяков не берут в книгу рекордов Гиннесса

В исключительных случаях, когда другие методы борьбы с ожирением не дают результатов, а избыточный вес начинает угрожать здоровью, ветеринары могут рекомендовать проведение липосакции у кошек и собак.
Например, такая операция может быть показана, если у животного диагностированы диабет или заболевания суставов, и обычные диеты и физические нагрузки не могут справиться с лишним весом.
— Средняя стоимость липосакции составляет от 30 до 100 тысяч рублей.
Кстати, в Книге рекордов Гиннесса принципиально не регистрируют кошек с избыточным весом. Это делается для того, чтобы у владельцев не возникало желания откармливать своих питомцев ради славы. Напротив, составители справочника призывают соблюдать нормы кормления, чтобы животные были здоровы и не набирали лишний вес.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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