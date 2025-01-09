Поведенческие проблемы у собак: как пандемия повлияла на наших любимцев

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как пандемия COVID-19 повлияла на поведение собак: тревога и стресс у питомцев

Пандемия коронавируса затронула не только людей, но и наших домашних любимцев. Особенно это касается собак, у которых с момента начала пандемии наблюдается рост тревожности. Эксперты считают это серьёзным вызовом для владельцев, ведь стресс у питомцев требует внимательного подхода и терпения.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeshor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кавказская овчарка

Причины повышенной тревожности у собак

Специалист по поведению животных, Зази Тодд, что стрессовые условия во время беременности собак, а также ограниченные социальные контакты в раннем возрасте, значительно повышают чувствительность питомцев. Поскольку многие щенки не получали должной социализации в критические моменты развития, они стали более пугливыми. Теперь такие собаки испытывают страх перед другими животными, разлукой с хозяевами или даже обычными звуками окружающей среды.

Как пандемия повлияла на поведение собак

Согласно статистике британской организации Dogs Trust, около 40 000 собак ежегодно оказываются в приютах в Англии и Уэльсе. Одной из главных причин является наличие поведенческих проблем. Владельцы таких питомцев часто вынуждены искать уединённые места для прогулок, чтобы избежать столкновений с другими собаками и потенциальных стрессовых ситуаций.

Что делать, чтобы помочь тревожной собаке

Доктор Тодд подчёркивает важность терпения при работе с тревожными животными. Позитивные методы дрессировки, внимание к признакам стресса, таким как избегание контакта, дрожь или потеря аппетита, являются ключевыми моментами в коррекции поведения. Процесс требует времени и индивидуального подхода, но с заботой и поддержкой можно помочь питомцу стать более уверенным.

Ранняя социализация и ответственный подход

Тревога и стресс у собак напоминают о важности ранней социализации щенков и ответственного воспитания животных. Особенно это актуально в нестабильные периоды, такие как пандемия, когда внешняя обстановка способствует усилению стресса у животных.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



