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Что значит, когда кошка толкает вас головой

1:37
Зоосфера

Почему кошка бодает хозяина: это знак привязанности

Если ваша кошка вдруг начала "бодать" вас головой, не стоит переживать — это не странное поведение, а хороший признак. Оказавшись в такой ситуации, вы наверняка заметили, что питомец использует лоб, щёки и затылок, чтобы буквально "толкать" вас. Но что это на самом деле значит?

Показатель доверия и привязанности

Когда кошка начинает бодается своим хозяином, это обычно означает, что она проявляет дружелюбие, доверие и привязанность. Это поведение — способ показать, что ваш питомец чувствует себя в безопасности рядом с вами и доверяет вам.

"Метки" на хозяине

Что интересно, кошки могут использовать своё тело, чтобы оставить на вас особые метки. На лбу и щёках животного находятся железы, которые выделяют вещества с уникальным запахом. Этот запах помогает кошке идентифицировать объекты и людей в её окружении. Если кошка бодает вас, это значит, что она хочет "отметить" вас как часть своей территории. Это поведение характерно только для тех питомцев, которых вы для них важны.

Привлечение внимания

Иногда кошка может бодать не только для того, чтобы оставить метки, но и чтобы привлечь внимание. Возможно, ей нужно, чтобы её погладили, покормили или просто пообщались. В этом случае бодание становится выражением заботы и желания близости с вами. Оно показывает, что кошка воспринимает вас как источник комфорта и безопасности.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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