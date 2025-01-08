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Почему ваша собака ест землю: стоит ли беспокоиться

2:33
Зоосфера

Почему ваша собака ест землю и камни: что делать и стоит ли беспокоиться?

Если ваша собака на прогулке грызёт землю или даже камни, это может быть поводом для беспокойства. Давайте разберёмся, что стоит за таким поведением и как с этим бороться.

Шпиц
Фото: flickr.com by PeCeT_full, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шпиц

Причины, почему собака ест несъедобное

Собаки могут начать есть землю или камни по разным причинам. Одна из них — скука. Если питомец не получает достаточной физической нагрузки или умственных стимулов, он может искать себе занятие, в том числе через жевание несъедобных предметов.

Также часто это явление связано с поиском чего-то вкусного под землёй. Такие привычки могут появляться и из-за стресса или тревожности, особенно если собака переживает смену обстановки или других факторов.

Иногда поедание земли сигнализирует о проблемах со здоровьем, таких как анемия или гормональные нарушения. Например, дефицит минералов в организме может побудить собаку искать замену обычной пище.

Почему стоит отучать собаку от поедания земли и камней

Хотя это поведение может казаться безобидным, оно несёт в себе множество рисков для здоровья питомца. Камни могут повредить зубы, а большие куски земли или камней — привести к удушью. В худшем случае собака может заглотить не только грязь, но и опасные предметы, такие как стекло или металл.

Как отучить собаку от этой привычки

Чтобы побороть вредную привычку, следуйте нескольким простым рекомендациям:

  1. Отвлекайте питомца: как только собака начинает грызть землю, используйте команду или громкий звук, чтобы переключить её внимание.
  2. Игрушки всегда с собой: возьмите на прогулку любимую игрушку и предлагайте её, как только собака заинтересуется несъедобными предметами.
  3. Контролируйте свободу движения: держите собаку на поводке, чтобы она не могла добраться до земли и камней.
  4. Обеспечьте активность: добавьте в повседневные прогулки больше физической активности и умственных упражнений для вашей собаки, чтобы она не скучала.
  5. Защищайте растения: если у вас дома есть комнатные растения, убедитесь, что собака не может их достать и поглотить.

Если же привычка поедания земли или камней становится постоянной, это повод для визита к ветеринару. Специалист поможет выявить возможные проблемы со здоровьем или поведением питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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