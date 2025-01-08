Почему ваша собака ест землю: стоит ли беспокоиться

Если ваша собака на прогулке грызёт землю или даже камни, это может быть поводом для беспокойства. Давайте разберёмся, что стоит за таким поведением и как с этим бороться.
Причины, почему собака ест несъедобное
Собаки могут начать есть землю или камни по разным причинам. Одна из них — скука. Если питомец не получает достаточной физической нагрузки или умственных стимулов, он может искать себе занятие, в том числе через жевание несъедобных предметов.
Также часто это явление связано с поиском чего-то вкусного под землёй. Такие привычки могут появляться и из-за стресса или тревожности, особенно если собака переживает смену обстановки или других факторов.
Иногда поедание земли сигнализирует о проблемах со здоровьем, таких как анемия или гормональные нарушения. Например, дефицит минералов в организме может побудить собаку искать замену обычной пище.
Почему стоит отучать собаку от поедания земли и камней
Хотя это поведение может казаться безобидным, оно несёт в себе множество рисков для здоровья питомца. Камни могут повредить зубы, а большие куски земли или камней — привести к удушью. В худшем случае собака может заглотить не только грязь, но и опасные предметы, такие как стекло или металл.
Как отучить собаку от этой привычки
Чтобы побороть вредную привычку, следуйте нескольким простым рекомендациям:
Если же привычка поедания земли или камней становится постоянной, это повод для визита к ветеринару. Специалист поможет выявить возможные проблемы со здоровьем или поведением питомца.
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