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Как коренные австралийцы относились раньше к динго? Удивительные факты

1:06
Зоосфера

История

Исследователи изучили старые кости динго из места под названием Карракурранг, недалеко от Сиднея, и обнаружили, что динго были похоронены вместе с людьми около 2000 лет назад. То, как они были похоронены, показало особую связь между людьми и динго, по словам доктора Лукаса Кунгулоса, главного исследователя.

Флаг Австралии
Фото: commons.wikimedia.org by Kaoz69, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Австралии

С некоторыми динго обращались как с людьми, когда их хоронили, демонстрируя тесную связь. Но это не всё. Исследователи также обнаружили, что у динго были действительно изношенные зубы. Были найдены кости динго разных возрастов, от маленьких щенков до более старых.

Это говорит о том, что коренные народы не просто немного заботились о молодых динго. У них были крепкие и длительные отношения с ними.

Почему это важно

Это исследование показывает, что давным-давно у коренных народов Австралии и динго были тесные связи и, возможно, даже своего рода дружба. Эта связь была сильна еще до того, как европейцы пришли в Австралию.

Уточнения

Ди́нго — вторично одичавшая домашняя собака.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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