Эти признаки говорят о том, что не стоит трогать собаку. Будьте осторожны

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Избегание

Если ваша собака активно отходит или отворачивается, когда вы пытаетесь прикоснуться к ней, это явный признак того, что она может быть не в настроении для контакта.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Скованный язык тела

Напряженное или скованное тело указывает на дискомфорт. Если ваша собака становится неподвижной, когда вы приближаетесь, это способ сказать, что ей некомфортно, когда к ней прикасаются.

Зевота

Собаки могут зевать или облизывать губы, когда испытывают стресс или беспокойство. Если такое поведение происходит во время или после поглаживания, ваша собака может сигнализировать о дискомфорте.

Закрытый рот

Если ваша собака плотно закрывает пасть или сжимает губы при вашем приближении, это может указывать на то, что она не заинтересована в прикосновениях.

Прижатые уши

В то время как у некоторых собак от природы уши откинуты назад, внезапное прижатие ушей к голове может сигнализировать о дискомфорте или желании избежать контакта.

Взгляд в сторону

Если ваша собака намеренно избегает зрительного контакта и отводит взгляд, когда вы пытаетесь прикоснуться к ней, это способ выразить ее желание личного пространства.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



