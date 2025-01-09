Эти признаки говорят о том, что не стоит трогать собаку. Будьте осторожны

Если ваша собака активно отходит или отворачивается, когда вы пытаетесь прикоснуться к ней, это явный признак того, что она может быть не в настроении для контакта.
Напряженное или скованное тело указывает на дискомфорт. Если ваша собака становится неподвижной, когда вы приближаетесь, это способ сказать, что ей некомфортно, когда к ней прикасаются.
Собаки могут зевать или облизывать губы, когда испытывают стресс или беспокойство. Если такое поведение происходит во время или после поглаживания, ваша собака может сигнализировать о дискомфорте.
Если ваша собака плотно закрывает пасть или сжимает губы при вашем приближении, это может указывать на то, что она не заинтересована в прикосновениях.
В то время как у некоторых собак от природы уши откинуты назад, внезапное прижатие ушей к голове может сигнализировать о дискомфорте или желании избежать контакта.
Если ваша собака намеренно избегает зрительного контакта и отводит взгляд, когда вы пытаетесь прикоснуться к ней, это способ выразить ее желание личного пространства.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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