Крупные травоядные животные сохраняют разнообразие деревьев. Новое исследование

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как это работает

Крайне важно иметь разнообразные и сильные экосистемы для защиты природы и борьбы с изменением климата.

Фото: flickr.com by Amaury Laporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лось

Исследователи обнаружили, что крупные травоядные животные важны для формирования ландшафтов. В районах, где обитают эти животные, деревьев меньше, но виды деревьев более разнообразны.

Это связано с тем, что эти животные поедают некоторые растения. Исследование предполагает, что мы должны включить этих крупных животных в планы по заботе об окружающей среде.

Почему это важно

Ученые считают, что в то время, когда мир пытается исправить изменение климата и сохранить биоразнообразие, нам нужно больше говорить о том, как эти крупные животные влияют на природу.

Они считают, что спасение этих животных не только полезно для деревьев, но и имеет решающее значение для обеспечения здоровья наших экосистем.

Организация Объединенных Наций даже объявила следующие несколько лет особым временем для восстановления экосистем по всему миру, и ученые говорят, что для этого нам нужно больше этих крупных травоядных животных.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



