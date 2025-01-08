Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паста с фаршем и овощами: простой и сытный рецепт
Российские туристы стали чаще посещать Вьетнам
Метапневмовирус может проникнуть в Россию через туристов
В 55 российских регионах ввели туристический налог
Виды гибискуса, которые украсят ваш дом
Здоровая кожа: 4 шага, которые работают не хуже косметики
Как пандемия коронавируса повлияла на собак
Как защитить малину от крошения и обеспечить урожайность
Секрет сияющей эмблемы: простой способ очистки

Путешествовать с домашними животными стало проще

1:45
Зоосфера

Наличие домашнего животного больше не является преградой для путешествий. Хвостатые спутники стали обычным явлением в поездах, электричках и самолетах.

Морда серого кота
Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морда серого кота

Если для перевозки в воздухе необходимо наличие ветеринарных документов, то в случаях с железнодорожным транспортом достаточно соблюдения базовых санитарных норм. Рассмотрим, на что еще стоит обратить внимание перед поездкой с вашим четвероногим другом, совместно с экспертами в этой области.

По данным пресс-службы РЖД, в 2024 году в поездах дальнего следования путешествовало более 600 тысяч домашних животных вместе с их владельцами, а под контролем проводников находилось около 80 тысяч питомцев. Теперь можно легко заказать билет для своего кошки или собаки на сайте РЖД в багажном вагоне, указав такие "паспортные" данные, как порода, имя и описание внешности. Однако стоит помнить, что на протяжении всей поездки ваше животное должно находиться в опломбированной клетке.

Если вы планируете взять своего любимца с собой в купе, при оформлении билета необходимо заказать электронную багажную квитанцию и убедиться, что в выбранном вагоне разрешено перевозить животных — соответствующий значок лапки должен присутствовать в описании.

Небольших домашних питомцев можно транспортировать в ящиках, корзинах, клетках или контейнерах, на местах, выделенных для ручной клади. При этом суммарные размеры таких предметов не должны превышать 180 см. Цены на проезд варьируются в зависимости от расстояния и типа вагона.

Уточнения

Квита́нция (лат. quitantia; фр. quittance; нем. quittung) — расписка в приёме денежных средств, каких-либо документов или материальных ценностей, является бланком строгой отчётности.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Наука и техника
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке Аудио 
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Красота и стиль
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих Аудио 
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Наука и техника
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Планы Трампа по аннексии Канады, Панамы и части Дании будут реализованы. России это выгодно Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Последние материалы
Паста с фаршем и овощами: простой и сытный рецепт
Путешествовать с домашними животными стало проще
Российские туристы стали чаще посещать Вьетнам
Метапневмовирус может проникнуть в Россию через туристов
В 55 российских регионах ввели туристический налог
Виды гибискуса, которые украсят ваш дом
Здоровая кожа: 4 шага, которые работают не хуже косметики
Как пандемия коронавируса повлияла на собак
Как защитить малину от крошения и обеспечить урожайность
Секрет сияющей эмблемы: простой способ очистки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.