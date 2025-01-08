Путешествовать с домашними животными стало проще

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Наличие домашнего животного больше не является преградой для путешествий. Хвостатые спутники стали обычным явлением в поездах, электричках и самолетах.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морда серого кота

Если для перевозки в воздухе необходимо наличие ветеринарных документов, то в случаях с железнодорожным транспортом достаточно соблюдения базовых санитарных норм. Рассмотрим, на что еще стоит обратить внимание перед поездкой с вашим четвероногим другом, совместно с экспертами в этой области.

По данным пресс-службы РЖД, в 2024 году в поездах дальнего следования путешествовало более 600 тысяч домашних животных вместе с их владельцами, а под контролем проводников находилось около 80 тысяч питомцев. Теперь можно легко заказать билет для своего кошки или собаки на сайте РЖД в багажном вагоне, указав такие "паспортные" данные, как порода, имя и описание внешности. Однако стоит помнить, что на протяжении всей поездки ваше животное должно находиться в опломбированной клетке.

Если вы планируете взять своего любимца с собой в купе, при оформлении билета необходимо заказать электронную багажную квитанцию и убедиться, что в выбранном вагоне разрешено перевозить животных — соответствующий значок лапки должен присутствовать в описании.

Небольших домашних питомцев можно транспортировать в ящиках, корзинах, клетках или контейнерах, на местах, выделенных для ручной клади. При этом суммарные размеры таких предметов не должны превышать 180 см. Цены на проезд варьируются в зависимости от расстояния и типа вагона.

Уточнения

Квита́нция (лат. quitantia; фр. quittance; нем. quittung) — расписка в приёме денежных средств, каких-либо документов или материальных ценностей, является бланком строгой отчётности.



