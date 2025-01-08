Как пандемия коронавируса повлияла на собак

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пандемия COVID-19 затронула не только людей, но и домашних питомцев, особенно собак. Специалисты замечают, что уровень тревожности у этих животных значительно увеличился, что представляет собой серьезную проблему для их владельцев.

Фото: openverse.org by cobalt123, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Нос собаки

Зази Тодд, эксперт в области зоопсихологии, подчеркивает, что стресс, пережитый собаками в период беременности, а также недостаток общения с другими собаками и людьми в важные этапы их развития, способствовали увеличению их пугливости. В результате многие собаки стали бояться встреч с другими животными, разлуки с хозяевами и даже повседневных звуков.

По данным британской организации Dogs Trust, каждый год около 40 000 собак попадают в приюты в Англии и Уэльсе, и поведенческие проблемы являются одной из основных причин этого явления. Новым владельцам часто приходится искать уединенные маршруты для прогулок, чтобы избежать ненужных встреч с другими питомцами.

Для того чтобы изменить поведение собаки, требуется время и индивидуальный подход, но с должной заботой и поддержкой можно помочь питомцу стать более уверенным в себе и адаптированным к окружающей среде.

Уточнения

Коронавирусы — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону.

