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Собака перестанет нервничать у ветеринара: вот что нужно сделать хозяину

1:21
Зоосфера

Собаки — наши преданные спутники, но даже у них есть поводы для беспокойства, особенно при визитах к ветеринару. Исследования показали, что стресс владельцев напрямую влияет на их питомцев.

Щенок на приёме у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Щенок на приёме у ветеринара

Исследование: синхронность эмоций

Ученые из Королевского университета Белфаста изучили, как изменения сердечного ритма владельцев отражаются на их собаках. В эксперименте участвовали 28 пар "хозяин-собака". Людей подвергали стрессу (математические задачи, публичные выступления) или предлагали расслабляющее упражнение (медитацию). В итоге оказалось, что ЧСС собак синхронно меняется с ЧСС их владельцев.

Эмоциональная связь

Этот феномен называют "эмоциональной заразой" — способность перенимать эмоции окружающих. Даже без прямого взаимодействия собаки улавливают настроение хозяев, что влияет на их поведение и уровень стресса.

Как помочь собаке

  • Спокойствие владельца — ключ к снижению тревоги у собаки.
  • Ветеринарным клиникам стоит учитывать стресс не только животных, но и их хозяев.

Собаки — чуткие животные, воспринимающие окружающий мир через нас. Успокаивайте себя, и ваш питомец будет чувствовать себя увереннее.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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