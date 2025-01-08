Собака перестанет нервничать у ветеринара: вот что нужно сделать хозяину

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки — наши преданные спутники, но даже у них есть поводы для беспокойства, особенно при визитах к ветеринару. Исследования показали, что стресс владельцев напрямую влияет на их питомцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Щенок на приёме у ветеринара

Исследование: синхронность эмоций

Ученые из Королевского университета Белфаста изучили, как изменения сердечного ритма владельцев отражаются на их собаках. В эксперименте участвовали 28 пар "хозяин-собака". Людей подвергали стрессу (математические задачи, публичные выступления) или предлагали расслабляющее упражнение (медитацию). В итоге оказалось, что ЧСС собак синхронно меняется с ЧСС их владельцев.

Эмоциональная связь

Этот феномен называют "эмоциональной заразой" — способность перенимать эмоции окружающих. Даже без прямого взаимодействия собаки улавливают настроение хозяев, что влияет на их поведение и уровень стресса.

Как помочь собаке

Спокойствие владельца — ключ к снижению тревоги у собаки.

Ветеринарным клиникам стоит учитывать стресс не только животных, но и их хозяев.

Собаки — чуткие животные, воспринимающие окружающий мир через нас. Успокаивайте себя, и ваш питомец будет чувствовать себя увереннее.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

