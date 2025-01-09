Вода и корм у кошек: почему их нельзя ставить рядом

Многие владельцы кошек считают, что миска, разделенная на две части — для корма и воды, — это удобное и практичное решение. Но оказывается, этот аксессуар не только бесполезен, но и может доставить дискомфорт вашему питомцу.
Домашние кошки унаследовали привычки своих диких предков. В природе кошки никогда не пьют воду рядом с местом, где питаются. Почему? Это связано с их чистоплотностью: остатки пищи могли загрязнять источник воды, делая её непригодной для питья. Этот генетический инстинкт сохранился у современных домашних кошек.
Поэтому, даже если вы поставите удобную миску 2-в-1, ваш питомец, скорее всего, проигнорирует воду в ней. Зато охотно отправится пить из крана на кухне, в ванной или из любой другой миски, стоящей подальше от корма.
Чтобы кошка всегда имела доступ к чистой воде, следуйте простым правилам:
Особенно важно соблюдать эти рекомендации, если ваш питомец питается преимущественно сухим кормом, так как он требует достаточного количества жидкости.
Организация пространства для кошки — это не только удобство для вас, но и залог здоровья и счастья вашего питомца. Помните, что простое внимание к её естественным привычкам может сделать жизнь вашего пушистого друга комфортнее и радостнее.
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