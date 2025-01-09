Вода и корм у кошек: почему их нельзя ставить рядом

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек считают, что миска, разделенная на две части — для корма и воды, — это удобное и практичное решение. Но оказывается, этот аксессуар не только бесполезен, но и может доставить дискомфорт вашему питомцу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Природный инстинкт кошек

Домашние кошки унаследовали привычки своих диких предков. В природе кошки никогда не пьют воду рядом с местом, где питаются. Почему? Это связано с их чистоплотностью: остатки пищи могли загрязнять источник воды, делая её непригодной для питья. Этот генетический инстинкт сохранился у современных домашних кошек.

Поэтому, даже если вы поставите удобную миску 2-в-1, ваш питомец, скорее всего, проигнорирует воду в ней. Зато охотно отправится пить из крана на кухне, в ванной или из любой другой миски, стоящей подальше от корма.

Как правильно организовать зону кормления

Чтобы кошка всегда имела доступ к чистой воде, следуйте простым правилам:

Разместите миску с водой вдали от миски с кормом.

Держите воду подальше от кошачьего лотка.

Регулярно мойте миску и меняйте воду, чтобы избежать загрязнений.

Особенно важно соблюдать эти рекомендации, если ваш питомец питается преимущественно сухим кормом, так как он требует достаточного количества жидкости.

Забота о комфорте питомца

Организация пространства для кошки — это не только удобство для вас, но и залог здоровья и счастья вашего питомца. Помните, что простое внимание к её естественным привычкам может сделать жизнь вашего пушистого друга комфортнее и радостнее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



