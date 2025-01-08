Слон напал на туристку: трагедия на отдыхе в Таиланде

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера События

В Таиланде, в центре ухода за слонами Koh Yao, произошел трагический случай: 22-летняя туристка из Испании погибла, став жертвой агрессивного поведения слона. Инцидент произошел в пятницу, когда девушка, Бланка Гарсия, вместе с молодым человеком участвовала в популярной программе купания слонов. Внезапно животное впало в панику и затоптало девушку.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License Африканский слон

Эксперты считают, что причина агрессии животного может быть связана со стрессом, который оно испытывало из-за постоянного взаимодействия с туристами. По данным зоозащитников, более 60% слонов, занятых в туристической индустрии Азии, содержатся в условиях, которые не соответствуют их природным потребностям.

Печальные обстоятельства

Бланка Гарсия была студенткой Университета Наварры, где изучала международные отношения. В Таиланд она приехала во время учебной программы в Тайване. Испанское консульство в Бангкоке оказывает помощь ее семье в эти трудные дни.

Популярный, но опасный отдых

Купание со слонами — одно из самых востребованных развлечений в Таиланде. Туристы охотно платят около 55 долларов за возможность покормить, искупать и пообщаться с этими величественными животными. В стране проживает порядка 4000 диких и столько же прирученных слонов, многие из которых задействованы в туристическом бизнесе.

Зоозащитники бьют тревогу

Организации, занимающиеся защитой животных, уже много лет критикуют подобные программы. Они утверждают, что такие развлечения вредят психическому и физическому здоровью слонов, нарушая их естественный образ жизни.

Трагедия в Koh Yao вновь заставляет задуматься о том, как туристическая индустрия влияет на животных и насколько безопасны такие виды досуга.

Уточнения

Слоно́вые или слоны́ (лат. Elephantidae), — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных. В настоящее время к этому семейству относятся 3 ныне живущих вида.

