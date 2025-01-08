Психические расстройства у животных: тревожные сигналы, которые нельзя пропустить

Хомо сапиенс гордо именует себя "царём природы". Однако, как оказалось, люди не так уникальны, как мы привыкли считать. Даже в вопросах психических расстройств мы не одиноки. У животных, как и у нас, может "отъезжать кукушка", хотя они не могут рассказать о своих проблемах словами. Давайте разберёмся, какие психические отклонения встречаются у наших братьев меньших.

Фото: Канал /t.me/moyavetklinika by Скриншот видео канала t.me/etzvezdets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Почему мы думаем, что психические расстройства только у людей

Одна из причин — неспособность животных выражать свои эмоции словами. Мы привыкли оценивать здоровье через жалобы пациента, и если кошка или собака не говорит нам о депрессии, значит, её как бы и нет. Но это не так. Наблюдения за поведением и исследования доказали, что у животных тоже есть психические расстройства.

Деменция у кошек: когда возраст даёт о себе знать

Задумывались ли вы, что старость может оказаться особенно сложной для вашего пушистого друга? Почти 90% пожилых кошек сталкиваются с когнитивной дисфункцией. Их поведение меняется до неузнаваемости:

Могут теряться даже в собственной квартире и истошно мяукать посреди ночи

Перестают ухаживать за собой

Начинают гадить в самых неожиданных местах — от шкафа до собственной лежанки

То наедаются до отвала, то игнорируют еду

Ходят за хозяином буквально по пятам, как собаки

Эти проявления — следствие нарушений работы мозга, схожих с возрастными изменениями у людей. И хотя полностью вылечить такие состояния невозможно, некоторые препараты помогают облегчить симптомы.

ОКР у собак: когда навязчивые идеи берут верх

Обсессивно-компульсивное расстройство у собак встречается редко — всего у 2% животных, но выглядит это действительно жутко. Признаки:

Постоянное вылизывание одной части тела

Бесконечная погоня за собственным хвостом

Хождение из угла в угол часами

Навязчивое поведение, например, непрерывная игра с одной игрушкой

Причины такого состояния — стресс, неправильное воспитание или одиночество. Лечение занимает много времени, но оно возможно.

Депрессия у птиц: от стресса до утраты

Домашние попугаи и дикие птицы, особенно вороны, тоже подвержены депрессии. Причиной может стать стресс, утрата партнёра или травматические события. Признаки знакомы:

Угнетённое поведение

Выщипывание перьев

Отказ от еды

Интересный способ лечения нашли учёные: видеочаты для попугаев. За три месяца пернатые научились звонить товарищам и взаимодействовать с ними через экран. Такое общение помогло справляться с одиночеством и депрессией.

Будьте внимательны к своим питомцам

Каждый из нас несёт ответственность за тех, кого приручил. Животные — существа с высшей нервной деятельностью, и они, как и мы, склонны к стрессу и психическим расстройствам. Заметили странности в поведении питомца? Возможно, это сигнал, что ему нужна помощь.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

