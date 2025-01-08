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Делаем кошачье дерево своими руками. Вашему питомцу это точно понравится

1:54
Зоосфера

Создайте свое кошачье дерево

Набросайте дизайн, который включает в себя высоту, расположение платформ, когтеточек и любые дополнительные функции, такие как уютные укрытия.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Рубите древесину

Используя размеры из вашего проекта, вырежьте деревянные доски или фанеру, чтобы создать основание, платформы и любые дополнительные элементы.

Чехол с ковром 

Обмотайте выбранные доски тканью. Используйте степлер, чтобы плотно закрепить материал. Это обеспечивает удобную и привлекательную поверхность для вашей кошки.

Прикрепляйте платформы

Закрепите платформы на деревянных столбах или трубах из ПВХ. Убедитесь, что они надежно закреплены, чтобы предотвратить раскачивание. Используйте шурупы по дереву для надежного соединения.

Создание вертикальных опор

Прикрепите трубы из ПВХ или картонные трубки вертикально к основанию и платформам. Они служат основной опорной конструкцией для кошачьего дерева.

Вертикальные опоры

Оберните часть вертикальных опор тканью из сизаля. Это не только обеспечивает дополнительные поверхности для царапин, но и повышает визуальную привлекательность кошачьего дерева.

Добавьте подушки

Накройте некоторые платформы мягкой тканью или флисом, закрепив на месте степлером. Это добавляет уютный элемент для отдыха вашей кошки.

Защита

Дважды проверьте и затяните все винты, чтобы обеспечить устойчивость. Крепкое кошачье дерево необходимо для безопасности и удовольствия вашей кошки.

Место 

Выберите место для самодельного кошачьего дерева, которое предлагает сочетание стимуляции и комфорта. Идеальным вариантом может быть размещение его у окна или в тихом уголке.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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