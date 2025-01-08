Воспитание собаки: что делать, если пес подбирает еду на улице

Когда собака подбирает еду на улице, это не всегда говорит о её голоде или недоедании. Чаще всего проблема кроется в воспитании и привычках питомца. Однако такое поведение может быть опасным, ведь случайно съеденная еда может оказаться отравленной или содержать опасные для здоровья компоненты.
Приучайте с раннего возраста.
Щенки быстрее усваивают правила поведения. Не позволяйте им брать пищу с пола дома — собака должна понимать, что еда доступна только в миске или из рук хозяина.
Освойте команду "фу".
Это базовый навык, который помогает контролировать поведение собаки в опасных ситуациях. Убедитесь, что команда выполняется безукоризненно.
Кормите перед прогулкой.
Накормленный пес реже проявляет интерес к найденной на улице еде.
Используйте поощрение.
Возьмите на прогулку любимые лакомства и награждайте собаку за правильное поведение. Так питомец поймет, что всё вкусное исходит только от вас.
Иногда стремление подбирать пищу может быть сигналом о нехватке витаминов или минералов. Убедитесь, что корм вашей собаки сбалансирован, или проконсультируйтесь с ветеринаром для подбора дополнительных добавок.
Подбирание еды на улице — не только вредная привычка, но и серьезный риск для здоровья собаки. Некоторые люди специально раскладывают отравленные продукты, что может привести к трагическим последствиям.
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