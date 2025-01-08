Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, где хранить елочные игрушки
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы экспертов по утилизации
Как повышение акцизов скажется на ценах на топливо в 2025 году
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами
Плутон и Харон: любовная история на просторах Солнечной системы
Волосы как в рекламе: всё что нужно знать о термозащите
Россиянам дали совет по хранению гирлянд не в сезон
Хойя: как ухаживать за тропической красавицей
Как выбрать идеальное место для клубничной грядки

Воспитание собаки: что делать, если пес подбирает еду на улице

1:38
Зоосфера

Когда собака подбирает еду на улице, это не всегда говорит о её голоде или недоедании. Чаще всего проблема кроется в воспитании и привычках питомца. Однако такое поведение может быть опасным, ведь случайно съеденная еда может оказаться отравленной или содержать опасные для здоровья компоненты.

Стерилизованная бездомная собака
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стерилизованная бездомная собака

С чего начать

Приучайте с раннего возраста.

Щенки быстрее усваивают правила поведения. Не позволяйте им брать пищу с пола дома — собака должна понимать, что еда доступна только в миске или из рук хозяина.

Освойте команду "фу".

Это базовый навык, который помогает контролировать поведение собаки в опасных ситуациях. Убедитесь, что команда выполняется безукоризненно.

Кормите перед прогулкой.

Накормленный пес реже проявляет интерес к найденной на улице еде.

Используйте поощрение.

Возьмите на прогулку любимые лакомства и награждайте собаку за правильное поведение. Так питомец поймет, что всё вкусное исходит только от вас.

Обратите внимание на рацион

Иногда стремление подбирать пищу может быть сигналом о нехватке витаминов или минералов. Убедитесь, что корм вашей собаки сбалансирован, или проконсультируйтесь с ветеринаром для подбора дополнительных добавок.

Почему это важно

Подбирание еды на улице — не только вредная привычка, но и серьезный риск для здоровья собаки. Некоторые люди специально раскладывают отравленные продукты, что может привести к трагическим последствиям.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Последние материалы
Делаем кошачье дерево своими руками. Вашему питомцу это точно понравится
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Подготовь кожу правильно: 5 запретов перед визитом к косметологу
Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году
Как учёные готовятся к новым пандемиям: что помогло в борьбе с COVID-19
Прохор Шаляпин заявил, что готов стать отцом в 70 лет, как Петросян
Опасные предметы в бардачке: уберите их, пока не поздно
Праздничный рыбный пирог, который не оставит никого равнодушным
Что ждёт экономику России в 2025 году
В Зимбабве найден мальчик, переживший пять дней среди хищников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.