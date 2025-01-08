Воспитание собаки: что делать, если пес подбирает еду на улице

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда собака подбирает еду на улице, это не всегда говорит о её голоде или недоедании. Чаще всего проблема кроется в воспитании и привычках питомца. Однако такое поведение может быть опасным, ведь случайно съеденная еда может оказаться отравленной или содержать опасные для здоровья компоненты.

Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стерилизованная бездомная собака

С чего начать

Приучайте с раннего возраста.

Щенки быстрее усваивают правила поведения. Не позволяйте им брать пищу с пола дома — собака должна понимать, что еда доступна только в миске или из рук хозяина.

Освойте команду "фу".

Это базовый навык, который помогает контролировать поведение собаки в опасных ситуациях. Убедитесь, что команда выполняется безукоризненно.

Кормите перед прогулкой.

Накормленный пес реже проявляет интерес к найденной на улице еде.

Используйте поощрение.

Возьмите на прогулку любимые лакомства и награждайте собаку за правильное поведение. Так питомец поймет, что всё вкусное исходит только от вас.

Обратите внимание на рацион

Иногда стремление подбирать пищу может быть сигналом о нехватке витаминов или минералов. Убедитесь, что корм вашей собаки сбалансирован, или проконсультируйтесь с ветеринаром для подбора дополнительных добавок.

Почему это важно

Подбирание еды на улице — не только вредная привычка, но и серьезный риск для здоровья собаки. Некоторые люди специально раскладывают отравленные продукты, что может привести к трагическим последствиям.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

