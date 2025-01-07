Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Миф о дешёвом ремонте в квартире-студии: реальность и выводы
Какие продукты можно замораживать в морозилке? Упростите себе жизнь
Секреты эффективных зимних масок для сухой и чувствительной кожи
Педиатр Бережанский объяснил, почему нельзя хранить лекарства в дверце холодильника
Топ-3 самых опасных упражнения для новичка в спортзале
Чем полезна горбуша и как её правильно готовить? Кулинарные советы
Отечественные игристые вина завоёвывают рынок
Почему собака много спит? Названы вероятные причины

Как трюки развивают интеллект и физическую форму собаки

1:40
Зоосфера

Многие владельцы собак ошибочно считают, что для питомца достаточно простых игр на прогулке, таких как бег за мячиком или палкой. Однако дрессировка и обучение трюкам приносят собаке куда больше пользы. Эти занятия развивают её физически, интеллектуально и укрепляют связь с хозяином.

Собака породы ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака породы ретривер

Почему трюки важны

Обучение трюкам делает собаку более послушной и уверенной. При этом выполнение команд не связано с жесткой дисциплиной — питомец воспринимает процесс как увлекательную игру.

Экспертное мнение:

"Во время совместной работы с собакой укрепляется связь, улучшаются взаимоотношения. Питомец получает положительные эмоции от хозяина, развиваясь физически и умственно", — отметил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Какие трюки можно освоить

  • "Зайка": собака садится и складывает передние лапы перед собой.
  • Хождение на задних лапах: развивает координацию и физическую форму.
  • "Стесняться": питомец прикрывает мордочку лапой.

Обучение этим трюкам не только укрепляет отношения между хозяином и собакой, но и делает питомца умнее.

С чего начать

Перед тем как приступать к сложным трюкам, собака должна освоить базовые команды:

  • реагирование на кличку,
  • "сидеть",
  • "рядом",
  • "фу" и другие.

Эти навыки создают основу для более сложной дрессировки.

Польза для владельца:

Совместные тренировки помогают хозяину лучше понять своего питомца, а собака становится более преданной и послушной.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Наука и техника
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов Аудио 
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Добавьте это в гречку — и она станет любимым блюдом всей семьи
Еда и рецепты
Добавьте это в гречку — и она станет любимым блюдом всей семьи Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Тайны ядра Земли: как оно влияет на развитие жизни
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Способы хранения авокадо: как сохранить свежесть надолго
Как трюки развивают интеллект и физическую форму собаки
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Эти неожиданные продукты идеально фиксирует брови!
Какая температура на Луне? Изучаем экстремальные перепады
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Найдено единственное средство, помогающее музыкантам сохранить слух
Европа закупает рекордные объёмы СПГ у России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.