Как трюки развивают интеллект и физическую форму собаки

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак ошибочно считают, что для питомца достаточно простых игр на прогулке, таких как бег за мячиком или палкой. Однако дрессировка и обучение трюкам приносят собаке куда больше пользы. Эти занятия развивают её физически, интеллектуально и укрепляют связь с хозяином.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака породы ретривер

Почему трюки важны

Обучение трюкам делает собаку более послушной и уверенной. При этом выполнение команд не связано с жесткой дисциплиной — питомец воспринимает процесс как увлекательную игру.

Экспертное мнение:

"Во время совместной работы с собакой укрепляется связь, улучшаются взаимоотношения. Питомец получает положительные эмоции от хозяина, развиваясь физически и умственно", — отметил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Какие трюки можно освоить

"Зайка" : собака садится и складывает передние лапы перед собой.

: собака садится и складывает передние лапы перед собой. Хождение на задних лапах : развивает координацию и физическую форму.

: развивает координацию и физическую форму. "Стесняться": питомец прикрывает мордочку лапой.

Обучение этим трюкам не только укрепляет отношения между хозяином и собакой, но и делает питомца умнее.

С чего начать

Перед тем как приступать к сложным трюкам, собака должна освоить базовые команды:

реагирование на кличку,

"сидеть",

"рядом",

"фу" и другие.

Эти навыки создают основу для более сложной дрессировки.

Польза для владельца:

Совместные тренировки помогают хозяину лучше понять своего питомца, а собака становится более преданной и послушной.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

