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Упрямство на максимум: собаки, которые не уступают кошкам

1:35
Зоосфера

Собаки известны своей преданностью, но у некоторых пород встречается упрямство, сравнимое с независимостью кошек. Эти питомцы верны своим решениям и могут игнорировать команды хозяина. Эксперты выделили три породы, чья упертость особенно заметна.

Французский бульдог
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов
Французский бульдог

Бульдог

Эти добродушные и терпеливые собаки, несмотря на спокойный характер, обладают твёрдым внутренним стержнем. Если бульдог что-то решил, переубедить его будет крайне сложно. Новичкам, решившим завести эту породу, придётся набраться терпения и изучить основы дрессировки.

Басенджи

Басенджи известны своим любопытством и любовью к исследованию окружающего мира. Эта порода, словно кошка, действует исключительно по своему усмотрению. Чтобы заслужить её послушание, нужно завоевать доверие и найти подход, иначе требования хозяина останутся без внимания.

Акита-ину

Преданность акиты-ину неоспорима, но упрямство также не отнять. Эти собаки могут принимать решения самостоятельно, не оглядываясь на мнение хозяина. Жёсткие методы воспитания не подходят для акиты-ину: такая собака ценит уважение и требует мягкого, но уверенного подхода.

Как справляться с упрямством

Успех в воспитании таких собак зависит от терпения, последовательности и понимания психологии питомца. Выбирая упрямую породу, важно заранее подготовиться к особенностям её характера и научиться взаимодействовать без конфликта.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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