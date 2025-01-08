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Nature Communications: как различаются челюсти у разных видов летучих мышей

1:21
Зоосфера

История дарвиновских вьюрков и летучих мышей раскрывает важные аспекты эволюции. Вьюрки, живущие на Галапагосских островах, вдохновили Чарльза Дарвина своими различными челюстями, приспособленными под определённые типы пищи. Это привело учёного к идеям об изменении видов со временем.

Летучая мышь
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Летучая мышь

Летучие мыши также демонстрируют удивительные примеры адаптации. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что более 200 видов летучих мышей в американских тропиках имеют уникальные челюсти, соответствующие разным диетам. У одних летучих мышей больше зубов, а у других — меньше, в зависимости от того, чем они питаются. Например, у тех, кто пьёт нектар, челюсти длиннее, а у любителей фруктов — короче. Учёные использовали компьютерную томографию для изучения более 100 видов летучих мышей и пришли к выводу, что длина челюстей влияет на количество зубов.

Этот анализ важен для понимания процессов роста и развития зубов, как у летучих мышей, так и у людей. Исследования могут пролить свет на генетические механизмы, управляющие развитием зубов, и тем самым помочь глубже понять эволюционные процессы.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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