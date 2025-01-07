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Почему собака много спит? Названы вероятные причины

1:36
Зоосфера

Сонливость у животных может сигнализировать о различных проблемах, начиная от обычного переутомления и заканчивая серьёзными заболеваниями.

Ховаварт
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ховаварт

Здоровые взрослые собаки обычно спят около 16–18 часов в сутки, тогда как щенкам и пожилым животным требуется больше времени для отдыха. Если хозяин замечает, что его питомец начал спать дольше обычного, это повод задуматься о возможных причинах.

Одной из наиболее безобидных причин может быть переутомление — как физическое, так и эмоциональное. Например, после насыщенного дня на природе или других новых впечатлений собака может отдыхать дольше обычного, восстанавливаясь до трёх дней.

Однако повышенная сонливость также может свидетельствовать о наличии серьёзных проблем со здоровьем, таких как инфекции, нарушения работы желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистые заболевания. В таком случае важно незамедлительно обратиться к ветеринарному специалисту для обследования.

Если животное продолжает оставаться неактивным долгое время, это сигнал тревоги, требующий обращения к врачу. Игнорирование подобных симптомов может привести к ухудшению состояния здоровья питомца.

Эксперт напоминает владельцам собак о важности наблюдения за поведением своих питомцев и своевременном реагировании на любые изменения. Забота и внимание хозяина играют ключевую роль в поддержании здоровья и благополучия домашнего животного.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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