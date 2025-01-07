Почему собака много спит? Названы вероятные причины

Сонливость у животных может сигнализировать о различных проблемах, начиная от обычного переутомления и заканчивая серьёзными заболеваниями.
Здоровые взрослые собаки обычно спят около 16–18 часов в сутки, тогда как щенкам и пожилым животным требуется больше времени для отдыха. Если хозяин замечает, что его питомец начал спать дольше обычного, это повод задуматься о возможных причинах.
Одной из наиболее безобидных причин может быть переутомление — как физическое, так и эмоциональное. Например, после насыщенного дня на природе или других новых впечатлений собака может отдыхать дольше обычного, восстанавливаясь до трёх дней.
Однако повышенная сонливость также может свидетельствовать о наличии серьёзных проблем со здоровьем, таких как инфекции, нарушения работы желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистые заболевания. В таком случае важно незамедлительно обратиться к ветеринарному специалисту для обследования.
Если животное продолжает оставаться неактивным долгое время, это сигнал тревоги, требующий обращения к врачу. Игнорирование подобных симптомов может привести к ухудшению состояния здоровья питомца.
Эксперт напоминает владельцам собак о важности наблюдения за поведением своих питомцев и своевременном реагировании на любые изменения. Забота и внимание хозяина играют ключевую роль в поддержании здоровья и благополучия домашнего животного.
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