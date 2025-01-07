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7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега

Зоосфера

Кошки — самые популярные домашние животные, нежные, ласковые и милые. Они дарят нам радость и уют в доме. Но так было не всегда, и их предкам приходилось выживать в суровых условиях.

Кошка
Фото: flickr.com by Пол Джозеф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка

Домашние кошки комфортно чувствуют себя при температуре 20-25°С. При 15°С многие из них начинают испытывать дискомфорт, особенно котята, лысые и пожилые кошки. Температура ниже 7°С опасна для здоровья питомца, так как может привести к переохлаждению и снижению иммунитета.

Какие кошки любят холод

Природа наградила некоторые породы густой шерстью, мощными лапами и гибким телом. Они легко переносят морозный климат, и сугробы им не страшны.

Сибирская Невская маскарадная

Невская маскарадная — разновидность сибирской кошки с окрасом колор-пойнт. Она идеально подходит для суровой тайги: двойная шерсть с плотным подшерстком защищает от холода, а широкие лапы удобны для прогулок по снегу.

У этой породы высокий иммунитет и крепкое здоровье, она ласкова, дружелюбна и умна. Это одна из немногих "гипоаллергенных" пород, выделяющая меньше белка Feld 1.

Курильский бобтейл

Аборигенная кошка с Сахалина, обожающая плавать и ловить рыбу. Устойчивая к холодам шерсть, сильное тело и короткий хвост помогали выживать в суровых условиях. Сегодня курбоб популярен в России и за рубежом, его любят за ласковый нрав, интеллект и хвост-помпон.

Норвежская лесная

Водостойкая шерсть с густым подшерстком, пушистые лапы и хвост защищают от морозов. По одной версии, порода появилась в результате смешения домашних и диких кошек, что делает их независимыми и дружелюбными одновременно.

Русская голубая

У русской голубой нет длинной шерсти, но плотный мех сохраняет тепло и отталкивает влагу. Эти кошки появились в Архангельске на Белом море и ценились местными охотниками.

Они нежные, игривые и самодостаточные, легко адаптируются к любой среде и не требуют особого ухода.

Мейн-кун

Мейн-кун происходит из штата Мэн, одного из самых холодных в США. Зима там суровая, с температурой до -18°C, поэтому у мейн-куна плотный мех, лапы-снегоступы и длинный хвост. Несмотря на грозный вид, он спокойный, внимательный и нежный.

Турецкий ван

Турецкий ван не боится холода, благодаря активной жизни и густой шерсти, которая зимой становится плотнее. Они энергичны и обожают игры, что помогает согреваться. Как и норвежские лесные и курильские бобтейлы, они не боятся воды.

Хайленд-фолд

Длинношерстный вариант шотландской вислоухой кошки. Пушистая шерсть с густым подшерстком отлично удерживает тепло, что помогает при холодном климате Шотландии. Несмотря на самостоятельность, он предпочитает компанию людей.

Кошки чувствительны к холоду, но некоторые породы способны переносить низкие температуры. Они обладают следующими общими характеристиками:

— Плотный и густой мех, необязательно длинный.

— Водостойкая шерсть, защищающая от влаги и холода.

— Гибкое и мускулистое тело, помогающее сохранять тепло.

Однако даже выносливые породы нуждаются в заботе и теплом доме, особенно зимой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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