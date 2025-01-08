5 книг о кошках, которые должны быть у каждого владельца

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы хотите лучше понять поведение своей кошки и наладить с ней более глубокое взаимодействие, эти книги станут отличным источником знаний и практических советов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

1. Джон Брэдшоу: "Тайная жизнь кошки. Как понять истинную природу питомца и стать для него лучшим другом”

Эта книга раскрывает тайны кошачьего поведения и сознания, предоставляя читателям информацию о том, как обучать питомцев и ухаживать за ними. Джон Брэдшоу, известный антропозоолог, делится своими исследованиями о природе кошек, их взаимоотношениях с человеком и предлагает советы по взаимодействию, которые сделают жизнь с пушистым другом комфортной и приятной. Это бестселлер New York Times, который должен быть в библиотеке каждого владельца кошки.

2. Джон Брэдшоу и Сара Эллис: "Как воспитать вашу кошку”

Если вы хотите развеять миф о том, что кошки не обучаемы, эта книга для вас. В соавторстве с Сарой Эллис, специалистом по поведению кошек, Брэдшоу предлагает наглядное руководство, которое отвечает на многие вопросы о кошках. Это идеальный выбор для владельцев, которые хотят научить своих питомцев правильному поведению и пониманию их потребностей.

3. Пэм Джонсон-Беннетт: "Думай как кошка”

Пэм Джонсон-Беннетт — известный эксперт по кошачьему поведению, и её книга "Думай как кошка" идеально подходит для тех, кто хочет научиться воспринимать мир глазами своей кошки. Книга объясняет, как работает кошачье поведение и как исправить нежелательные привычки с помощью игровых терапевтических техник и методов коррекции.

4. Александра Александрова: "Кот в доме хозяин! Как понять своего питомца, подружиться и не навредить!”

Александра Александрова, специалист по коррекции поведения животных, рассказывает, как лучше понять своего питомца и избежать ошибок в воспитании. Она объясняет, почему нельзя "приручить" кошку, а вместо этого нужно адаптироваться к её естественным потребностям и психологии.

5. Марина Жеребилова: "Котологика. О чём молчит кошка”

Эта книга — результат многолетних наблюдений и исследований Марины Жеребиловой, эксперта по кошачьему поведению. "Котологика" поможет вам понять мотивы поведения вашей кошки и предложит методики, которые сделают её жизнь более счастливой. Это незаменимый помощник для всех, кто хочет наладить гармоничные отношения с питомцем.

Эти книги откроют вам новый взгляд на мир кошек, улучшат ваше понимание их поведения и помогут наладить более тесную связь с вашим питомцем.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



