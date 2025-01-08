Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оклейка машины пленкой: чем грозит несоответствие цвета в документах
Как создать комфортные условия для клубники: выбираем место посадки
Как превратить магазинные пельмени в кулинарный шедевр
Косметолог рекомендует: продукты для красивой и здоровой кожи
Психиатр объяснил, как определить расстройство пищевого поведения у близкого человека
Виртуальные подиумы и 3D-модели: новое слово в рекламе моды
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах
Бутерброды с красной икрой: три идеи для изысканного вкуса
В 2025 году повысится спрос на юристов и экономистов

5 книг о кошках, которые должны быть у каждого владельца

2:51
Зоосфера

Если вы хотите лучше понять поведение своей кошки и наладить с ней более глубокое взаимодействие, эти книги станут отличным источником знаний и практических советов.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

1. Джон Брэдшоу: "Тайная жизнь кошки. Как понять истинную природу питомца и стать для него лучшим другом”

Эта книга раскрывает тайны кошачьего поведения и сознания, предоставляя читателям информацию о том, как обучать питомцев и ухаживать за ними. Джон Брэдшоу, известный антропозоолог, делится своими исследованиями о природе кошек, их взаимоотношениях с человеком и предлагает советы по взаимодействию, которые сделают жизнь с пушистым другом комфортной и приятной. Это бестселлер New York Times, который должен быть в библиотеке каждого владельца кошки.

2. Джон Брэдшоу и Сара Эллис: "Как воспитать вашу кошку”

Если вы хотите развеять миф о том, что кошки не обучаемы, эта книга для вас. В соавторстве с Сарой Эллис, специалистом по поведению кошек, Брэдшоу предлагает наглядное руководство, которое отвечает на многие вопросы о кошках. Это идеальный выбор для владельцев, которые хотят научить своих питомцев правильному поведению и пониманию их потребностей.

3. Пэм Джонсон-Беннетт: "Думай как кошка”

Пэм Джонсон-Беннетт — известный эксперт по кошачьему поведению, и её книга "Думай как кошка" идеально подходит для тех, кто хочет научиться воспринимать мир глазами своей кошки. Книга объясняет, как работает кошачье поведение и как исправить нежелательные привычки с помощью игровых терапевтических техник и методов коррекции.

4. Александра Александрова: "Кот в доме хозяин! Как понять своего питомца, подружиться и не навредить!”

Александра Александрова, специалист по коррекции поведения животных, рассказывает, как лучше понять своего питомца и избежать ошибок в воспитании. Она объясняет, почему нельзя "приручить" кошку, а вместо этого нужно адаптироваться к её естественным потребностям и психологии.

5. Марина Жеребилова: "Котологика. О чём молчит кошка”

Эта книга — результат многолетних наблюдений и исследований Марины Жеребиловой, эксперта по кошачьему поведению. "Котологика" поможет вам понять мотивы поведения вашей кошки и предложит методики, которые сделают её жизнь более счастливой. Это незаменимый помощник для всех, кто хочет наладить гармоничные отношения с питомцем.

Эти книги откроют вам новый взгляд на мир кошек, улучшат ваше понимание их поведения и помогут наладить более тесную связь с вашим питомцем.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Наука и техника
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Популярное
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства

Компания сосредоточилась на выгодных предложениях по программе trade-in, предлагая владельцам старых моделей Galaxy и других брендов одни из лучших цен на рынке.

Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Эффективные методы борьбы с паутинным клещом: 7 альтернатива инсектицидам
Роднина высказалась о возможной поездке Трусовой на ОИ-2026: возвращайтесь в реальность
Роднина высказалась о возможной поездке Трусовой на ОИ-2026: возвращайтесь в реальность
Последние материалы
Оклейка машины пленкой: чем грозит несоответствие цвета в документах
Как создать комфортные условия для клубники: выбираем место посадки
Как превратить магазинные пельмени в кулинарный шедевр
Косметолог рекомендует: продукты для красивой и здоровой кожи
Психиатр объяснил, как определить расстройство пищевого поведения у близкого человека
Виртуальные подиумы и 3D-модели: новое слово в рекламе моды
Авокадо за секунды: новая технология в ресторанах
5 книг о кошках, которые должны быть у каждого владельца
Бутерброды с красной икрой: три идеи для изысканного вкуса
В 2025 году повысится спрос на юристов и экономистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.