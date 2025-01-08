Почему нельзя ставить воду рядом с миской для корма: объяснение экспертов

Многие владельцы кошек покупают миски, разделённые на две части — одну для корма, а другую для воды. Хотя это кажется удобным, эксперты предупреждают, что такой аксессуар не только не полезен, но и может вызвать у кошки отказ пить воду. Вот почему:
Дикие кошки избегали пить воду там, где находилась их добыча, и эта привычка сохранилась у домашних кошек. Это поведение связано с их инстинктами чистоплотности. В дикой природе остатки пищи возле источника воды могли загрязнить воду, делая её непригодной для питья. Эта привычка передалась кошкам на генетическом уровне, и теперь домашние питомцы предпочитают пить в других местах.
Что важно помнить владельцам
Кошки, как правило, не будут пить воду из миски, которая стоит рядом с их кормом. Они могут искать источник воды в других местах, например, в ванной или даже пить воду из-под крана. Это важно учитывать, особенно если в рационе питомца есть сухой корм, который требует большего потребления воды для нормальной гидратации.
Чтобы обеспечить кошке комфорт и здоровье, важно:
Эти простые меры помогут улучшить качество жизни вашего питомца и предотвратить возможные проблемы с гидратацией.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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