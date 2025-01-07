Съёмочная группа спасла стаю пингвинов с птенцами из ловушки

Команда, работавшая над созданием документального фильма в Антарктиде, помогла стае пингвинов выбраться из ловушки.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Обычно документалисты не вмешиваются в природные процессы, но в этот раз они сделали исключение. Операторы заметили, что пингвины и их птенцы оказались в глубокой снежной яме и не могут выбраться самостоятельно.

Сначала сотрудники только наблюдали за происходящим, надеясь, что погода улучшится и птицы смогут выбраться сами. Но через два дня, когда ситуация не изменилась, команда решила действовать. Они вырыли в снегу пологий спуск, создав подобие лестницы. Уже через несколько минут первые пингвины начали подниматься наверх.

"У них и их птенцов теперь гораздо больше шансов на выживание. В той яме у них не было никаких шансов", — отметил один из сотрудников команды.

Благодаря усилиям съёмочной группы десятки пингвинов смогли вернуться в свою родную колонию.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных.

