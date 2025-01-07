В Екатеринбурге лось проник на территорию детского сада № 85, расположенного в микрорайоне Сортировка.
Сохатый сначала побродил по территории садика, а затем устроился на отдых возле ограды. К счастью, в этот момент дети и воспитатели находились внутри здания, поэтому никто не пострадал.
После того как сотрудники экстренных служб были оповещены о происшествии, в детский сад прибыли специалисты охотнадзора. Они применили снотворное, чтобы обездвижить лося, и затем вывезли животное за пределы города. Лося выпустили на территории Шувакишского лесопарка.
Эксперты отмечают, что подобные случаи проникновения диких животных в городскую среду происходят всё чаще. Они связывают это с сокращением природных территорий и призывают горожан быть осторожными при встрече с лесными гостями.
Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.