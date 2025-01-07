Лось вломился на территорию детского сада в Екатеринбурге

В Екатеринбурге лось проник на территорию детского сада № 85, расположенного в микрорайоне Сортировка.

Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government Лось

Сохатый сначала побродил по территории садика, а затем устроился на отдых возле ограды. К счастью, в этот момент дети и воспитатели находились внутри здания, поэтому никто не пострадал.

После того как сотрудники экстренных служб были оповещены о происшествии, в детский сад прибыли специалисты охотнадзора. Они применили снотворное, чтобы обездвижить лося, и затем вывезли животное за пределы города. Лося выпустили на территории Шувакишского лесопарка.

Эксперты отмечают, что подобные случаи проникновения диких животных в городскую среду происходят всё чаще. Они связывают это с сокращением природных территорий и призывают горожан быть осторожными при встрече с лесными гостями.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

