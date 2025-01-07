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Больше полумиллиона рублей суд взыскал с заводчика, продавшего неправильного шпица

0:48
Зоосфера

Суд постановил взыскать с заводчика из Волгограда более полумиллиона рублей в пользу жительницы Барнаула, которая приобрела щенка породы немецкий шпиц.

Шпиц
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпиц

В ходе судебного разбирательства было установлено, что щенок не соответствовал характеристикам породы и заявленным в метрике классам. У него не закрылся родничок, что является дисквалифицирующим пороком для немецкого шпица.

Суд согласился с доводами покупательницы и постановил взыскать с заводчика стоимость щенка, неустойку, компенсацию морального вреда, а также расходы на покупку корма, витаминов и другие затраты. Общая сумма взыскания составила более 560 тысяч рублей. Щенка обязали вернуть хозяйке.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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