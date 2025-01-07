Больше полумиллиона рублей суд взыскал с заводчика, продавшего неправильного шпица

Суд постановил взыскать с заводчика из Волгограда более полумиллиона рублей в пользу жительницы Барнаула, которая приобрела щенка породы немецкий шпиц.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что щенок не соответствовал характеристикам породы и заявленным в метрике классам. У него не закрылся родничок, что является дисквалифицирующим пороком для немецкого шпица.
Суд согласился с доводами покупательницы и постановил взыскать с заводчика стоимость щенка, неустойку, компенсацию морального вреда, а также расходы на покупку корма, витаминов и другие затраты. Общая сумма взыскания составила более 560 тысяч рублей. Щенка обязали вернуть хозяйке.
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