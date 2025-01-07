Русская порода собак, которая не выполняет бессмысленных команд

Эта порода собак, известная как "чёрная российская жемчужина", была выведена в СССР в середине XX века по государственному заказу. В её генах собраны лучшие качества пятнадцати различных пород, что делает её поистине уникальной.
- Русский чёрный терьер (РЧТ) — гордость советских кинологов
Порода была создана на основе ризеншнауцера, а в её ДНК вплетены черты морозоустойчивости и физической силы для работы в любых климатических условиях. Особенности длинных конечностей с широкими лапами позволяют собаке быстро бегать и не проваливаться в снег. При намеренно культивируемой свирепости порода хорошо дрессируется.
Одна из лучших служебно-сторожевых собак в мире
Эта порода не подходит для новичков, так как нуждается в сильном и уверенном хозяине-лидере, который сможет правильно её воспитать. РЧТ любят детей и с удовольствием играют с ними, но не будут слушаться без должного воспитания.
Не для спокойной жизни
Русский чёрный терьер не подходит для роли компаньона, так как требует постоянной работы — например, на границе, в полиции или в качестве поисковика взрывчатки в аэропорту. Ему необходимы регулярные физические и умственные нагрузки, а также длительный выгул и общение с хозяином.
Интересные особенности породы
— Детство у чёрного терьера длится до двух лет, и до этого времени к нему нужно относиться как к щенку.
— Перед выполнением команд он обычно задумывается и не будет выполнять бессмысленные.
— Громко храпит.
— Борода требует особого ухода: после еды или питья её необходимо умыть и вытереть морду насухо, чтобы избежать появления грибка.
Русский чёрный терьер - русская служебная порода собак, выведенная во второй половине XX века в СССР в питомнике "Красная звезда", путём скрещивания ризеншнауцера, эрдельтерьера, ротвейлера, ньюфаундленда и других.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.