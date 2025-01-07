Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Архитектурный шедевр, спрятанный между горами и морем
Бюджетный выбор: пять автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей
Ароматный глинтвейн: согрейте зимний вечер с этим простым рецептом
Три действенных способа бросить курить с помощью еды
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Бактерии озера Мендота: повторяющиеся цикл эволюции
Зачем опытные дачники сажают настурцию на своем участке? Не все об этом знают
Какие краски для волос безопасны для беременных?
Ускоряем сушку белья: семь простых и эффективных способов

Русская порода собак, которая не выполняет бессмысленных команд

1:52
Зоосфера

Эта порода собак, известная как "чёрная российская жемчужина", была выведена в СССР в середине XX века по государственному заказу. В её генах собраны лучшие качества пятнадцати различных пород, что делает её поистине уникальной.

Русский чёрный терьер
Фото: commons.wikimedia.org by Pleple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Русский чёрный терьер

- Русский чёрный терьер (РЧТ) — гордость советских кинологов

Порода была создана на основе ризеншнауцера, а в её ДНК вплетены черты морозоустойчивости и физической силы для работы в любых климатических условиях. Особенности длинных конечностей с широкими лапами позволяют собаке быстро бегать и не проваливаться в снег. При намеренно культивируемой свирепости порода хорошо дрессируется.

Одна из лучших служебно-сторожевых собак в мире

Эта порода не подходит для новичков, так как нуждается в сильном и уверенном хозяине-лидере, который сможет правильно её воспитать. РЧТ любят детей и с удовольствием играют с ними, но не будут слушаться без должного воспитания.

Не для спокойной жизни

Русский чёрный терьер не подходит для роли компаньона, так как требует постоянной работы — например, на границе, в полиции или в качестве поисковика взрывчатки в аэропорту. Ему необходимы регулярные физические и умственные нагрузки, а также длительный выгул и общение с хозяином.

Интересные особенности породы

— Детство у чёрного терьера длится до двух лет, и до этого времени к нему нужно относиться как к щенку.

— Перед выполнением команд он обычно задумывается и не будет выполнять бессмысленные.

— Громко храпит.

— Борода требует особого ухода: после еды или питья её необходимо умыть и вытереть морду насухо, чтобы избежать появления грибка.

Уточнения

Русский чёрный терьер - русская служебная порода собак, выведенная во второй половине XX века в СССР в питомнике "Красная звезда", путём скрещивания ризеншнауцера, эрдельтерьера, ротвейлера, ньюфаундленда и других.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Наука и техника
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025 Аудио 
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа
Красота и стиль
Как сохранить молодость лица без инъекций и операций: три самые эффективные техники массажа Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Последние материалы
Красные щи: как Италия повлияла на любимое русское блюдо
Сколько должны спать кошки и собаки?
Учёные раскрыли, какие черты отличают умных собак
Учёные нашли связь между кожей и железом: как это влияет на псориаз
Как правильно поить кошек и собак?
Банные процедуры: польза и риск для гипертоников
5 удивительных мотыльков России, которые впечатляют не хуже тропиков
Умные клетки: как новый метод изменит медицину
Тревога и стресс исчезнут, если вы попробуете эти простые дыхательные методы
Доллар становится ещё дороже для украинцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.