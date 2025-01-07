Русская порода собак, которая не выполняет бессмысленных команд

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эта порода собак, известная как "чёрная российская жемчужина", была выведена в СССР в середине XX века по государственному заказу. В её генах собраны лучшие качества пятнадцати различных пород, что делает её поистине уникальной.

Фото: commons.wikimedia.org by Pleple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Русский чёрный терьер

- Русский чёрный терьер (РЧТ) — гордость советских кинологов

Порода была создана на основе ризеншнауцера, а в её ДНК вплетены черты морозоустойчивости и физической силы для работы в любых климатических условиях. Особенности длинных конечностей с широкими лапами позволяют собаке быстро бегать и не проваливаться в снег. При намеренно культивируемой свирепости порода хорошо дрессируется.

Одна из лучших служебно-сторожевых собак в мире

Эта порода не подходит для новичков, так как нуждается в сильном и уверенном хозяине-лидере, который сможет правильно её воспитать. РЧТ любят детей и с удовольствием играют с ними, но не будут слушаться без должного воспитания.

Не для спокойной жизни

Русский чёрный терьер не подходит для роли компаньона, так как требует постоянной работы — например, на границе, в полиции или в качестве поисковика взрывчатки в аэропорту. Ему необходимы регулярные физические и умственные нагрузки, а также длительный выгул и общение с хозяином.

Интересные особенности породы

— Детство у чёрного терьера длится до двух лет, и до этого времени к нему нужно относиться как к щенку.

— Перед выполнением команд он обычно задумывается и не будет выполнять бессмысленные.

— Громко храпит.

— Борода требует особого ухода: после еды или питья её необходимо умыть и вытереть морду насухо, чтобы избежать появления грибка.

Уточнения

Русский чёрный терьер - русская служебная порода собак, выведенная во второй половине XX века в СССР в питомнике "Красная звезда", путём скрещивания ризеншнауцера, эрдельтерьера, ротвейлера, ньюфаундленда и других.

